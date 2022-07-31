MIRROR演唱會意外｜邊個要孭飛？林作︰幾間判頭互卸責任意義不大

MIRROR紅館演唱會上周四發生嚴重意外，令舞蹈員李啟言(阿Mo)受重傷。文化體育及旅遊局發言人稱由康文署助理署長領導的工作小組將於明日(1日)舉行首次會議，內容包括找出事故原因，涉事人士有沒有疏忽。勞工處現正根據《職業安全及健康條例》調查主辦單位有沒有依法保障員工，警方亦會調查是否涉專業疏忽或其他刑事責任。文化體育及旅遊局長楊潤雄將親自督導及統籌各方面。

對於今次意外，有人認為演唱會主辦機構MakerVille及大國文化、藝能工程、康文署、在場監督工程的註冊專業工程師等均要負上責任。林作亦在較早時間出po指需要賠償的不止一方。身為前大律師的他指現時雖未有完整的調查報告，但參與涉事螢幕，批場地予MIRROR舉行演唱會的一方均有法律責任，認為阿Mo一方應把所有相關人士作提告︰「我會郁咗先，最多撤回！我會告晒咁多個！邊條法律可以入呢？最簡單係Negligence，疏忽係最容易入嘅一種，即係你有責任確保場地安全，但你冇做到呢樣嘢。喺呢個角度上嚟講，無論係大判、二判，場地都有機會告得入，而我認為呢單嘢好多位可以入到，至少有兩間公司會被告到破產！」

判頭互卸責任 林作︰都死！

林作續指網民雖然分析不太專業，但以阿Mo只得廿多歲，要支援他一世的生活，涉及的數目是非常大，建議阿Mo一方可以不用等醫療報告，立即尋求法律意見。他說︰「呢個位郁係最大機會令對方跪低，你睇依家個輿論係幾勁！」他估計MakerVille或要負上最大責任，但至於會否搞到破產就要看公司的財力。

對於有人指今次負責組裝舞台的大多為散工，擔憂告散工的意義不大，林作說︰「唔會告個散工，有一樣叫Vicarious Responsibility(轉承責任)，即係員工犯錯，公司要全孭！所以嗰幾間判頭互卸責任係意義不大，因為Vicarious Responsibility到最後係追究返總判頭，最上個間公司去孭，都死㗎啦！」