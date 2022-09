MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故,導致舞蹈員阿Mo(李啟言)嚴重受傷,目前仍在醫院深切治療部留醫。

阿Mo女友、COLLAR成員So Ching一直守護阿Mo,更多次在社交平台替男友打氣。今日,So Ching再於IG的限時動態抒發心情,並寫:「It's okay to be not okay. But it's not okay to give up.(不好也沒關係,但不能放棄)」自意外發生超過一個月,So Ching雖然感到無助,但表現得相當堅強,今次以文字表示絕不會放棄,會為阿Mo堅持到底,獲廣大網民留言支持。