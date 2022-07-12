MIRROR演唱會｜手燈面世只限指定地方出售 富衛加開演唱會飛抽獎

MIRROR演唱會將於7月25日開鑼，官方演唱會周邊活動及產品陸續出爐，而大家一直期待的MIRROR手燈終於迎來消息！

MIRROR首次開騷時推出手燈，當時每支索價200港元，而設計為一個球體入面有MIRROR的標誌，但不設中央控制燈光顏色。至於今次全新的手燈，索價$360，MIRROR的標誌變成立方體，並會跟隨中央控制指令自動變色。官方表示「MIRROR Official Light Stick有齊12隻MIRROR成員嘅專屬燈色，除咗可以手動切換燈色之外，喺演唱會現場仲可以跟隨中央控制指令變化，配合節奏及舞台效果自動切換燈色，一齊將演唱會氣氛推至最高峰！」就算在家中看直播，只要將手燈連接MakeALive app，手燈亦會跟住變色。

這支手燈的價錢包括手燈1枝、專屬掛繩1條、收納袋1個，但不包含電池，粉絲可在尖沙咀The One的MIRO Pop-up Store及紅磡香港體育館露天廣場周邊商品發售處購買。