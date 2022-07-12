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娛樂
2022-07-12 19:03:31

MIRROR演唱會｜手燈面世只限指定地方出售 富衛加開演唱會飛抽獎

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MIRROR手燈終於面世

MIRROR手燈終於面世！

MIRROR演唱會將於725日開鑼，官方演唱會周邊活動及產品陸續出爐，而大家一直期待的MIRROR手燈終於迎來消息！

MIRROR首次開騷時推出手燈，當時每支索價200港元，而設計為一個球體入面有MIRROR的標誌，但不設中央控制燈光顏色。至於今次全新的手燈，索價$360MIRROR的標誌變成立方體，並會跟隨中央控制指令自動變。官方表示「MIRROR Official Light Stick有齊12MIRROR成員嘅專屬燈除咗可以手動切換燈色之外，喺演唱會現場仲可以跟隨中央控制指令變化，配合節奏及舞台效果自動切換燈色，一齊將演唱會氣氛推至最高！」就算在家中看直播，只要將手燈連接MakeALive app，手亦會跟住變色。

這支手燈的價錢包括手燈1枝、專屬掛繩1條、收納袋1，但不包含電，粉絲可在尖沙咀The One的MIRO Pop-up Store及紅磡香港體育館露天廣場周邊商品發售購買。

MIRROR是次演唱會的官方手燈。 MIRROR是次演唱會的官方手燈。 MIRROR是次演唱會的官方手燈。 MIRROR首個演唱會的手燈。

加開演唱會飛抽獎

另外，今次冠名贊助的富衛保險早於5月宣布會員可以參加抽演唱會門票活動，名額只得50個。今日富衛保險加開演唱會門票抽獎第2浪，名額更增至100個，只需要登記成為FWD MAX會員便可獲一次抽獎機會，附合有關條件可獲更多抽獎機會。與此同時，他們宣布可以用FWD MAX會員積分換購演唱會TEE及海報。

富衛推出抽飛第2浪及公布用積分換購紀念品詳情。

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