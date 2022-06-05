MIRROR演唱會｜門票安排惹非議 陳志雲盼團隊不要「賺得太盡」

MIRROR演唱會儘管行實名制，但因只得三萬多張門票公開發售，令鏡粉甚為不滿，批評主辦單位將大部份門票留給贊助商，而贊助商又推出貴價服務計劃供有意入場看MIRROR的人士選購，有35.5萬位成員的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，版主決定關閉群組以示不滿，希望主辦機構正視門票問題。

質疑送飛活動性質

陳志雲在其個人頻道就事件作出評論，他提到有電訊商推出寬頻網絡升級送飛計劃，認為這不是一份獎品，而是一個機會。他指千二名獲抽中的得獎者可在指定時間內選購指定計劃，便可獲得門票，「呢兩張門票唔係啲乜嘢獎品，而只係一個機會，得到呢個機會嘅人，隨時就要花費差唔多萬5蚊，再買多300GB先至可以得到張飛。」

盼MIRROR團隊正視問題

陳志雲指MIRROR的粉絲很理智，知道不應遷怒在MIRROR身上，認為管理MIRROR的團隊要好好思考如何處理MIRROR粉絲的期望。「有人話喺娛樂圈係食八方飯，唔理你有幾高嘅技藝，如果你得唔到觀眾嘅欣賞同埋支持，都冇辦法得到成就。希望管理MIRROR團隊嘅人明白，啲粉絲們嘅付出唔係理所當然嘅，Do not take it for granted.」他希望團隊要認真處理，並謂︰「喺商業社會，錢就梗係要賺，但係最好就唔好賺得太盡，如果唔係就會畀人一種唔係咁舒服，甚至係不良嘅感覺同埋印象。」