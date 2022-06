MIRROR演唱會｜門票安排惹非議 陳志雲盼團隊不要「賺得太盡」

質疑送飛活動性質

陳志雲在其個人頻道就事件作出評論,他提到有電訊商推出寬頻網絡升級送飛計劃,認為這不是一份獎品,而是一個機會。他指千二名獲抽中的得獎者可在指定時間內選購指定計劃,便可獲得門票,「呢兩張門票唔係啲乜嘢獎品,而只係一個機會,得到呢個機會嘅人,隨時就要花費差唔多萬5蚊,再買多300GB先至可以得到張飛。」

盼MIRROR團隊正視問題

陳志雲指MIRROR的粉絲很理智,知道不應遷怒在MIRROR身上,認為管理MIRROR的團隊要好好思考如何處理MIRROR粉絲的期望。「有人話喺娛樂圈係食八方飯,唔理你有幾高嘅技藝,如果你得唔到觀眾嘅欣賞同埋支持,都冇辦法得到成就。希望管理MIRROR團隊嘅人明白,啲粉絲們嘅付出唔係理所當然嘅,Do not take it for granted.」他希望團隊要認真處理,並謂︰「喺商業社會,錢就梗係要賺,但係最好就唔好賺得太盡,如果唔係就會畀人一種唔係咁舒服,甚至係不良嘅感覺同埋印象。」