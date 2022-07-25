MIRROR演唱會｜Alton王智德鐵騎演繹《道路使用者的有型守則》 （圖輯持續更新）

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。王智德(Alton)向來轉數快，口才了得，他主持的《勁騎26》口碑不俗，充分發揮到他技能。他早前在《I SWIM》發表的亞軍宣言引來不少網民支持，引來不少觀眾共鳴。Alton是團隊中的Rapper，今晚他當然有演繹《Rebound》及《道路使用者的有型守則》。

Alton於演出時曾帶上假髮