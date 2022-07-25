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娛樂
2022-07-25 22:00:00

MIRROR演唱會｜Anson Kong江爗生大彈吉他全場high爆 與Ian合唱《蝸牛》（圖輯持續更新）

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MIRROR演唱會

(陳奕釗攝)

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。江爗生(Anson Kong)來有「老闆」之稱，事關他不但設有個人品牌，更與ERROR肥仔等合資開餐廳。向來夠「雷」的他亦與LokmanAlton後推出《虎道門》及《REBOUND》，早前更夥拍白靈拍攝驚悚片《七月返歸》。他在MIRROR紅館演唱會有不少演出環節，當中包括彈住結他演繹《信之卷》。

Anson Kong於演唱會時唱出《金星女孩》+《信之卷》，又與Ian合唱《蝸牛》，全場high爆！

Anson Kong於演唱會大彈結他

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Anson Kong與Lokman及Alton合作演出

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即睇MIRROR12子紅館演唱會個人圖輯：

未入場睇show先睇手燈+演唱會周邊實物圖！

MIRROR官方手燈 共有代表12個成員的不同顏色。 實物非常有質感。 附有手燈袋及手繩。 同場亦有其他周邊售賣。 Pin Set ($100) 亞加力人物座 (隨機款；$60) 應援扇 ($80)

由7月25日起，尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分成3個區域。The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone，將設置12子人型展覽擺設打卡位，還有巨型「MIRO WE ARE」字母，讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣，留下美好的回憶！

【MIRO WE ARE】詳情

日期：2022年7月25日 至8月6日
時間：上午10時至晚上10時
地點：尖沙咀The ONE
- UG2 中庭：MIRO WE ARE Photo Zone
- L9：MIRO Pop-up Store
- L10 - L11：MIRO Zone 演唱會應援區 (開放公眾參與)

預約網站：

MIRO WE ARE Photo Zone: https://qrstud.io/i0l1jw2
MIRO Pop-up Store：https://qrstud.io/zp5856j

常見問題：

問：MIRROR演唱會日期是？

答：MIRROR將於今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅館...詳情

問：如何網上看到Mirror演唱會？

答：MIRROR演唱會早前公開發售其中3場網上直播門票，惟系統出錯令網民買不到門票，負責直播的MakeALive其後發文道歉...詳情

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