MIRROR演唱會｜Anson Kong江爗生大彈吉他全場high爆 與Ian合唱《蝸牛》（圖輯持續更新）

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。江爗生(Anson Kong)向來有「老闆」之稱，事關他不但設有個人品牌，更與ERROR的肥仔等合資開餐廳。向來夠「雷」的他亦與Lokman、Alton先後推出《虎道門》及《REBOUND》，早前更夥拍白靈拍攝驚悚片《七月返歸》。他在MIRROR紅館演唱會有不少演出環節，當中包括彈住結他演繹《信之卷》。

Anson Kong於演唱會時唱出《金星女孩》+《信之卷》，又與Ian合唱《蝸牛》，全場high爆！