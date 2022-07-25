MIRROR演唱會｜12子全白登場 轉Look唱Supper Moment《無盡》（不斷更新）

MIRROR的12場紅館騷《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》今晚開鑼，不過入場前卻阻滯多多，在開騷前見現場情況，憑實名制門票進場進度尚算順利，可是觀眾卻要過幾關，當通過安心出行一關時，卻遇上不少問題，令大批歌迷塞在場外，更一度鼓譟。首晚演唱會大約於8時50分開場，12子以全白Look型格登場，並唱出《Innerspace》，現場氣氛熱烈。經唱完團歌《Reflection》、《All in one》之後，成員們分批登場。
12子合唱《無盡》
Jer、Jeremy、Frankie、Stanley大玩年台機關，極盡視聽之娛。之後姜濤solo唱出《作品的說話》，其後再輪到Anson Kong登場，AK拿起結他跟樂隊唱出自己作品《信之卷》，接住與Ian演繹《蝸牛》，Ian彈住鋼琴伴奏，再與AK合唱《另一個諾貝爾》。唱至10時後，12子再次齊人站台，眾人穿上色彩鮮艷歌衫，每人衫上均印有自己的大頭肖像，此時MIRROR唱出Supper Moment代表作《無盡》，12子更走到舞台邊跟觀眾揮手。
Hellosss大合照
全港鏡粉為要瞓身支持，港九均有應援及主題活動。在演唱會開場前，大批鏡粉已包圍紅館，在附近設置的周邊商品發售處搶購心頭好，成千上萬的歌迷已陸續到場，並踴躍索取應援物，黃昏6時許，紅磡火車站外的應援人龍更一度迫到出馬路，認真墟冚。同時，紅館附近亦不乏小販兜售燈牌及老翻產品。
各派鏡粉為支持自己偶像，在開騷前提早集合，並舉起燈牌各自造勢，包括穿上粉紅色Tee的神徒，而支持陳卓賢（Ian）的大批Hellosss更約好在晚上7時正大合照，場面熱鬧。
常見問題：
問：MIRROR演唱會日期是？
答：MIRROR將於今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅館...詳情
問：如何網上看到Mirror演唱會？
答：MIRROR演唱會早前公開發售其中3場網上直播門票，惟系統出錯令網民買不到門票，負責直播的MakeALive其後發文道歉...詳情