MIRROR演唱會｜12子全白登場 轉Look唱Supper Moment《無盡》（不斷更新）

MIRROR的12場紅館騷《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》今晚開鑼,不過入場前卻阻滯多多,在開騷前見現場情況,憑實名制門票進場進度尚算順利,可是觀眾卻要過幾關,當通過安心出行一關時,卻遇上不少問題,令大批歌迷塞在場外,更一度鼓譟。首晚演唱會大約於8時50分開場,12子以全白Look型格登場,並唱出《Innerspace》,現場氣氛熱烈。經唱完團歌《Reflection》、《All in one》之後,成員們分批登場。

12子合唱《無盡》

Jer、Jeremy、Frankie、Stanley大玩年台機關,極盡視聽之娛。之後姜濤solo唱出《作品的說話》,其後再輪到Anson Kong登場,AK拿起結他跟樂隊唱出自己作品《信之卷》,接住與Ian演繹《蝸牛》,Ian彈住鋼琴伴奏,再與AK合唱《另一個諾貝爾》。唱至10時後,12子再次齊人站台,眾人穿上色彩鮮艷歌衫,每人衫上均印有自己的大頭肖像,此時MIRROR唱出Supper Moment代表作《無盡》,12子更走到舞台邊跟觀眾揮手。