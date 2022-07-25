MIRROR演唱會｜12子全白登場 轉Look唱Supper Moment《無盡》（不斷更新）

MIRROR的12場紅館騷《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》今晚開鑼，不過入場前卻阻滯多多，在開騷前見現場情況，憑實名制門票進場進度尚算順利，可是觀眾卻要過幾關，當通過安心出行一關時，卻遇上不少問題，令大批歌迷塞在場外，更一度鼓譟。首晚演唱會大約於8時50分開場，12子以全白Look型格登場，並唱出《Innerspace》，現場氣氛熱烈。經唱完團歌《Reflection》、《All in one》之後，成員們分批登場。

12子合唱《無盡》

Jer、Jeremy、Frankie、Stanley大玩年台機關，極盡視聽之娛。之後姜濤solo唱出《作品的說話》，其後再輪到Anson Kong登場，AK拿起結他跟樂隊唱出自己作品《信之卷》，接住與Ian演繹《蝸牛》，Ian彈住鋼琴伴奏，再與AK合唱《另一個諾貝爾》。唱至10時後，12子再次齊人站台，眾人穿上色彩鮮艷歌衫，每人衫上均印有自己的大頭肖像，此時MIRROR唱出Supper Moment代表作《無盡》，12子更走到舞台邊跟觀眾揮手。