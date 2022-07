MIRROR演唱會｜Anson Lo盧瀚霆白衣登場 跳唱《Stranger》全場尖叫 （圖輯持續更新）

Anson lo脫掉外套跳唱《Stranger》

由7月25日起,尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】,分成3個區域。The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone,將設置12子人型展覽擺設打卡位,還有巨型「MIRO WE ARE」字母,讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣,留下美好的回憶!

【MIRO WE ARE】詳情

日期:2022年7月25日 至8月6日

時間:上午10時至晚上10時

地點:尖沙咀The ONE

- UG2 中庭:MIRO WE ARE Photo Zone

- L9:MIRO Pop-up Store

- L10 - L11:MIRO Zone 演唱會應援區 (開放公眾參與)

預約網站:

MIRO WE ARE Photo Zone: https://qrstud.io/i0l1jw2

MIRO Pop-up Store:https://qrstud.io/zp5856j