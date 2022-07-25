MIRROR演唱會｜Edan呂爵安首登紅館 因意外即席表演棟篤笑 (圖輯持續更新)

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。呂爵安(Edan)今年推出跳唱歌《Elevator》，一改去年唱歌的曲風。早前他在劇集《I SWIM》一改搞笑形象，以嚴肅的面貌示人，嘗試向大家展示他的不同面向。他在音樂、劇集、電影及綜藝都有不錯的成績，絕對稱得上全方位藝人，今晚他唱出《E先生連環不幸事件》、《Apple Pie》及《Elevator》。