MIRROR演唱會｜Frankie陳瑞輝獨唱《鶴頂紅》 指曾一度迷失 「唔好相信做唔到」（圖輯持續更新）

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。陳瑞輝(Frankie)向來被指MIRROR的隱形人，但他在劇集《IT狗》飾演Never一角，成功令人引來大家注意，而MakerVille行政總裁魯庭暉亦曾在其IG公開大讚他的演出。不少網民十分期待他另一部《野人老師》，暫未有個人單曲的Frankie，今晚亦有solo環節，當中包括獨唱《鶴頂紅》。
Frankie：never say never
於演唱會中，Frankie單獨講何為隱形人，他說：「我出道好有抱負，希望可以影響到人，之後就變成MIRROR，係以團隊為抱負，而自己開始迷失。」期間他一度哽咽表示自己喺屋企戶口無錢，成日諗點解自己唔做好啲，佢表示never呢個角色影響到佢自己，個人正面咗，依家自信返咗嚟，希望大家可以戒咗：唔好相信自己做唔到，never say never。之後他即時向現場人士借信心，全場拍手支持。
Frankie獨唱《鶴頂紅》圖輯
即睇MIRROR12子紅館演唱會個人圖輯：
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由7月25日起，尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分成3個區域。The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone，將設置12子人型展覽擺設打卡位，還有巨型「MIRO WE ARE」字母，讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣，留下美好的回憶！
【MIRO WE ARE】詳情
日期：2022年7月25日 至8月6日
時間：上午10時至晚上10時
地點：尖沙咀The ONE
- UG2 中庭：MIRO WE ARE Photo Zone
- L9：MIRO Pop-up Store
- L10 - L11：MIRO Zone 演唱會應援區 (開放公眾參與)
預約網站：
MIRO WE ARE Photo Zone: https://qrstud.io/i0l1jw2
MIRO Pop-up Store：https://qrstud.io/zp5856j
常見問題：
問：MIRROR演唱會日期是？
答：MIRROR將於今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅館...詳情
問：如何網上看到Mirror演唱會？
答：MIRROR演唱會早前公開發售其中3場網上直播門票，惟系統出錯令網民買不到門票，負責直播的MakeALive其後發文道歉...詳情