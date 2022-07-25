MIRROR演唱會｜Frankie陳瑞輝獨唱《鶴頂紅》 指曾一度迷失 「唔好相信做唔到」（圖輯持續更新）

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。陳瑞輝(Frankie)向來被指MIRROR的隱形人，但他在劇集《IT狗》飾演Never一角，成功令人引來大家注意，而MakerVille行政總裁魯庭暉亦曾在其IG公開大讚他的演出。不少網民十分期待他另一部《野人老師》，暫未有個人單曲的Frankie，今晚亦有solo環節，當中包括獨唱《鶴頂紅》。

Frankie：never say never

於演唱會中，Frankie單獨講何為隱形人，他說：「我出道好有抱負，希望可以影響到人，之後就變成MIRROR，係以團隊為抱負，而自己開始迷失。」期間他一度哽咽表示自己喺屋企戶口無錢，成日諗點解自己唔做好啲，佢表示never呢個角色影響到佢自己，個人正面咗，依家自信返咗嚟，希望大家可以戒咗：唔好相信自己做唔到，never say never。之後他即時向現場人士借信心，全場拍手支持。