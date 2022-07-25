MIRROR演唱會｜Jer柳應廷solo打頭陣 先唱《黑夜不再來》（圖輯持續更新）

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。柳應廷(Jer)公認是唱得之人，去年他以《狂人日記》炸爆九展舞台，今年5月擔任張敬軒演唱會尾場嘉賓，首次以個人歌手身份演唱《人類群星閃耀時》。今年推出送給歌迷的《MM7》，以及兩首抒情作品《離別的規矩》和《自毀的程序》，展現「狂人」以外的一面。

今晚Jer柳應廷於solo環節打頭陣，先唱出陳奕迅的作品《黑夜不再來》。