MIRROR演唱會｜Jeremy李駿傑紅館紀錄 妖爆登場（圖輯持續更新）

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。李駿傑(Jermey)去年九展個唱以妖艷造型示人，其後他推出的作品亦延續這個造型風格，包括《半》及《九》。Jeremy在MV中亦正亦邪的演繹，常令人忘記他乖乖仔形象， 未來他又會將以甚麼面向示人，教人期待。

Jermey李駿傑現場表演 《Innerspace》、 《九》