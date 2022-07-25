MIRROR演唱會｜Jeremy李駿傑紅館紀錄 妖爆登場（圖輯持續更新）

MIRROR成軍快將4年，今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅磡香港體育館舉行大型個唱《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》12場演出。李駿傑(Jermey)去年九展個唱以妖艷造型示人，其後他推出的作品亦延續這個造型風格，包括《半》及《九》。Jeremy在MV中亦正亦邪的演繹，常令人忘記他乖乖仔形象， 未來他又會將以甚麼面向示人，教人期待。
Jermey李駿傑現場表演《Innerspace》、《九》
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由7月25日起，尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分成3個區域。The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone，將設置12子人型展覽擺設打卡位，還有巨型「MIRO WE ARE」字母，讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣，留下美好的回憶！
【MIRO WE ARE】詳情
日期：2022年7月25日 至8月6日
時間：上午10時至晚上10時
地點：尖沙咀The ONE
- UG2 中庭：MIRO WE ARE Photo Zone
- L9：MIRO Pop-up Store
- L10 - L11：MIRO Zone 演唱會應援區 (開放公眾參與)
預約網站：
MIRO WE ARE Photo Zone: https://qrstud.io/i0l1jw2
MIRO Pop-up Store：https://qrstud.io/zp5856j