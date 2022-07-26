MIRROR演唱會｜Rock Sir開腔回應 下午全員再彩排

MIRROR演唱會昨日開鑼，惟不少觀眾表示氣氛雖好，但對演出內容感到失望，加上演出的機關危機重重，擔憂會出現意外，於是紛紛留言要求製作單位正視問題。負責MIRROR舞蹈的Rock Sir今日在IG開腔回應。
Rock Sir表示正與幕後團隊溝通，盡力改善一切潛在危險，表示「今晚會係快樂嘅一場show。」並多謝大家的慰問。他說︰「平平安安完成一個演出，原來是這樣可貴。衷心感謝各位非常專業的dancers兄弟姊妹及排舞師，能夠與你們合作是我最大的福氣！希望受傷的兄弟早日康復，我們等你歸隊！今天一定會更好！！！」
花姐疑做夾心餅
有不少認為今次製作的策劃總監Carol、執行總監Stella及經理人花姐要為整個流程及團隊安危負責，甚至有網民批評花姐今次沒有好好保護MIRROR。花姐則於下午時份出PO留言「Love u all」，而多位鏡仔則留言表示愛花姐，AK更謂︰「有你在，我們就不怕。」看來今次花姐飽受多方壓力。
MIRROR 12子全員再彩排
據悉，今日台前幕後於下午時份重新彩排整個演唱會流程，把有問題的部份修正。AK在社交平台留言說︰「第一場太多失誤，不能給大家一個完美的演出，十分抱歉。會記住所有錯誤，再每場修正，每場再做好啲。終於能夠順利安全完成第一場，難關使我們更團結，繼續關關難過關關過。仲有11場 ，咁多位Mirror兄弟，Dancers兄弟姊妹們，繼續Good Show！！！十分感謝每一為我們拍照的觀眾，我哋會睇到㗎！！」