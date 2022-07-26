MIRROR演唱會｜Rock Sir開腔回應 下午全員再彩排

MIRROR演唱會昨日開鑼，惟不少觀眾表示氣氛雖好，但對演出內容感到失望，加上演出的機關危機重重，擔憂會出現意外，於是紛紛留言要求製作單位正視問題。負責MIRROR舞蹈的Rock Sir今日在IG開腔回應。

Rock Sir表示正與幕後團隊溝通，盡力改善一切潛在危險，表示「今晚會係快樂嘅一場show。」並多謝大家的慰問。他說︰「平平安安完成一個演出，原來是這樣可貴。衷心感謝各位非常專業的dancers兄弟姊妹及排舞師，能夠與你們合作是我最大的福氣！希望受傷的兄弟早日康復，我們等你歸隊！今天一定會更好！！！」