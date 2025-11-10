熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-10 13:36:03

MIRROR澳門元旦騷 全民造星家族除夕限定合體 門票今午2點優先訂購

分享：
成軍七年的MIRROR將於元旦在澳門舉行《MIRROR First Day 2026》演唱會

成軍七年的MIRROR將於元旦在澳門舉行《MIRROR First Day 2026》演唱會。

成軍七年的MIRROR，首度聯同 COLLAR、ERROR,、Lyman、ROVER、P1X3L以及5G等《全民造星》家族成員，合體於除夕夜12月31日開show，於澳門新濠影滙綜藝館舉行一晚限定《King Maker Fest : Countdown to 2026》演唱會，與fans一同倒數迎接2026年。

緊接除夕踏入元旦，MIRROR在同一場地呈獻《MIRROR First Day 2026》演唱會，作為揭開2026年序幕的重磅專場演出，12子將帶來全新舞台體驗，傾力跳唱最多首耳熟能詳的經典金曲，為粉絲精心打造一個獨特而不可復刻的元旦日。
 

成軍七年的MIRROR將於2026年元旦在澳門舉行《MIRROR First Day 2026》演唱會。 《全民造星》家族成員將於大除夕首度合體，在澳門舉行《King Maker Fest : Countdown to 2026》演唱會 《MIRROR First Day 2026》演唱會座位表。

兩場演唱會門票於今日(10日)下午2時至明日(11日)晚上11月59分，可供建行 (亞洲) Visa信用卡的客戶，在Cityline優先購票。
《King Maker Fest : Countdown to 2026》
演出日期：2025年12月31日（星期三）
演出時間：晚上10:00
票價：$1,888 / $1,688 / $1,388 / $988（所有票價均為固定座位）
演出地點：澳門新濠影滙綜藝館
 
《MIRROR First Day 2026》
演出日期：2026年1月1日（星期四）
演出時間：晚上7:00
票價：$2,388 / $1,888 / $1,488 / $1,088（所有票價均為固定座位）
演出地點：澳門新濠影滙綜藝館

adblk5

追蹤am730 Google News