MIRROR澳門元旦騷 全民造星家族除夕限定合體 門票今午2點優先訂購

成軍七年的MIRROR將於元旦在澳門舉行《MIRROR First Day 2026》演唱會。

成軍七年的MIRROR，首度聯同 COLLAR、ERROR,、Lyman、ROVER、P1X3L以及5G等《全民造星》家族成員，合體於除夕夜12月31日開show，於澳門新濠影滙綜藝館舉行一晚限定《King Maker Fest : Countdown to 2026》演唱會，與fans一同倒數迎接2026年。

緊接除夕踏入元旦，MIRROR在同一場地呈獻《MIRROR First Day 2026》演唱會，作為揭開2026年序幕的重磅專場演出，12子將帶來全新舞台體驗，傾力跳唱最多首耳熟能詳的經典金曲，為粉絲精心打造一個獨特而不可復刻的元旦日。

