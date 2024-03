MIRROR近日在英國舉行世界巡迴演唱會,昨晚(14日)完成曼徹斯特的一站,12子都在社交網興奮貼相,而經理人花姐更分享了一張Edan的「黑圖」,笑言開始報仇。

相中見花姐以4個Emoji遮住Edan的臉和身體部份,並警告Edan不要得罪她,花姐表示︰「你得罪我一次,我就拎走一個Emoji。完成兩場英國SHOW開始報仇﹗」 而在曼城站完結後,姜濤則貼相表示:「希望可以再好一點,感覺團體演唱會比個人更累。」Edan 亦分享多張自拍照,更望住鏡頭派吻表示:「Thank you Manchester!!!!! U guyss are crazyyyyyyy 巡迴首站英國順利完成!希望好快可以再有機會見到大家!再次多謝大家對我哋嘅厚愛!!Hope u guys enjoy it」Anson Lo亦上載後台花絮照,開心謂:「Thank you London and Manchester You all rocked rocked rocked!」