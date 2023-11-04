MIRROR 5周年｜呂爵安Edan透露曾感迷惘：究竟什麼是成功

Edan坦言5年時間不算很長，但也絕對不短，「轉眼間便以MIRROR的身份生活了5個年頭。 這五年是一趟很奇妙的旅程，經歷了很多，體會了很多，得到了很多，也失去了很多。感激在這5年裏喜歡過，支持過，留意過我們的每一位。」並表示前天在樂園的聚會的確有點累，但整個過程很滿足很開心，特別喜愛跟粉絲近距離見面蓋印章的環節，並感激每一位粉絲的打氣說話及一路以來的支持。

其後，Edan透露自己近來曾經感到迷惘，他有感而發表示：「不怕跟大家說，前陣子自己也感到有些迷惘。究竟什麼是成功，究竟什麼是快樂，究竟人生是什麼一回事。老實說我現在也還沒搞清楚，這些問題相信應該是每一位一生中的大課題吧。」他續指在前天聚會之後發現能夠給別人快樂，是一件很幸福的事，「自己前天見到大家後的最大感受，就是看見大家快樂，我也感到很快樂。原來能夠為別人帶來快樂，帶來力量，真的是一件很幸福的事呢。而很想跟你們說的是，在我給予你們力量的同時，其實你們也給了我很多力量呢。」 最後，他自勉謂：「所以還是不要想那麼多了，繼續做好自己，繼續成為自己想成為的模樣吧。旅程還在繼續，我們一起好好欣賞沿途的風景吧」一眾爵屎（粉絲暱稱）都紛紛留言送上正能量。