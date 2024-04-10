MIRROR《Day 0》邀超夢幻班底製作 兩荷里活著名導演攜手執導MV

MIRROR日前推出了第二首英文單曲《Day 0》，今次找來NBA超級球星Dame D.O.L.L.A合作，MV更有荷里活著名導演Ethan Lader及Kevin Boston雙人執導，十分大陣仗，令12子都為之興奮和感到榮幸。

AK表示在推出《Rumours》時已計劃第二首英文歌，他說︰「因為當時同Kicks Crew有合作，因而促成Dame嘅參與。起初知道係好開心，我哋開初仲未揀唱乜嘢歌，但已經同我哋講會有位NBA球星會Featuring同我哋Rap，當時一聽到呢個Project我已經好期待。」

Edan稱Dame是NBA的大明星，可以跟對方合作是很夢幻的一件事，他又大讚Dame好友善沒架子，更和他們談天簽名，「是一位很Nice的超級巨星。」其實團員當中，很多人都是他的粉絲，例如姜濤，在拍攝歌曲MV當日，他便興奮得嚷著要做工作人員的工作，就是傳波！姜笑道：「Dame有個咪嘴位，要拍傳波嘅shot，我搶住要傳波，機會千載難逢！」

Dame表示透過拍檔認識MIRROR，並覺得跟他們合作應該會很好玩，當知道他們製作《Day 0》時，需要有人rap，於是自己在香港時灌錄了Rap的部份及拍MV，整個合作都非常難忘。他稱MIRROR有這麼多人，又擁有同一理念，而且他們都是一樣很專注做好件事，大讚他們是很特別的組合。 今次重金禮酬曾執導Bruno Mars《Just The Way You Are》MV的Ethan Lader，還有曾執導P!NK、Post Malone、Chris Brown等人MV的Kevin Boston雙雙擔任MV導演。舞蹈則由KINJAZ的Jawn Ha負責編排，再加上相香港的工作人員一同製作，十分大陣仗。