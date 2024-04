MIRROR《Day 0》邀超夢幻班底製作 兩荷里活著名導演攜手執導MV

Dame表示透過拍檔認識MIRROR,並覺得跟他們合作應該會很好玩,當知道他們製作《Day 0》時,需要有人rap,於是自己在香港時灌錄了Rap的部份及拍MV,整個合作都非常難忘。他稱MIRROR有這麼多人,又擁有同一理念,而且他們都是一樣很專注做好件事,大讚他們是很特別的組合。

今次重金禮酬曾執導Bruno Mars《Just The Way You Are》MV的Ethan Lader,還有曾執導P!NK、Post Malone、Chris Brown等人MV的Kevin Boston雙雙擔任MV導演。舞蹈則由KINJAZ的Jawn Ha負責編排,再加上相香港的工作人員一同製作,十分大陣仗。