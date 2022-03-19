Anson Lo 一日三餐成功增肥14磅 AK Jer 爆MIRROR 正為新歌排舞

MIRROR獲邀擔任抗疫大使，一連4個星期五在社交網開Live與粉絲見面，昨晚(18日）來到最後一輪，有Anson Lo（盧瀚霆）、AK(江熚生)和Jer（柳應廷）壓軸登場，高峰時期有3.8萬人同時收看，相當厲害。

曾揚言好想增肥的Anson Lo，就自爆增肥成功：「2022年1月真係瘦佐好多，最瘦試過128磅！我由拍完 《Mr. Stranger》 MV之後就開始增肥，成功由一月時嘅128磅增到依家142磅，每日堅持食三餐，中間食小食，好似飯卷，每日飲兩支 protein milk shake ! 」至於Jer表示由於疫情期間不時喪瞓補眠，亦成功踢走5kg，現在148磅。

直播中，三子不忘互相宣傳對方的新歌，講到Anson Lo新歌《Mr. Stranger》以吸血鬼做主題，AK提議他可以扮古代中國殭屍，Anson Lo即攞出一頂帽調轉放在頭上扮殭屍，場面搞笑！AK更透露MIRROR即將有新歌，正在排舞中，但由於疫情關係，暫時未拍到MV，並大爆今次團歌無論舞步及曲風都跟以往有所不同，Anson Lo更提議每人劇透新歌舞步同動作，令不少鏡粉都十分興奮。

除團歌外，三子亦正在為自己下一首的個人單曲作出準備，AK透露已錄製了下一首新歌，新歌跟另一位朋友合寫，是一首正能量的情歌；而Jer透露已錄新歌第一個 section，但由於難度好高，所以要再練習同揣摩；至於Anson Lo表示在揀歌當中：「搵到一隻幾鍾意，但有保留，因為每次做跳唱歌會揀好pop同唔同啲，可以表達多啲深層意思，我自己想今年第二隻玩多啲深層意思。今次《Mr. Stranger》今家比咗一個勇氣我，可以試多啲。」