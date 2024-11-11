MTV EMA︱Taylor Swift奪4獎成大贏家 Ariana Grande Sabrina Carpenter各掃1獎

昨日於英國曼徹斯特舉行的《MTV歐洲音樂錄影帶獎》(MTV EMA)，今件推出專輯《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》的美國女歌手Taylor Swift，於頒獎禮上連掃「Best Artist」(最佳藝人)、「Best Live」(最佳現場演出)、「Best US Act」(最佳美國藝人)，以及她與Post Malone合唱的《Fortnight》，則贏得「Best Video」(最佳音樂錄影帶)獎，成為頒獎禮大贏家。

身在美國堪薩斯的Taylor Swift，因為觀看美式足球明星男友Travis Kelce比賽，而沒有出席頒獎禮，但她有拍片多戲歐洲樂迷的支持。