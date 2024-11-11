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娛樂
2024-11-11 16:51:21

MTV EMA︱Taylor Swift奪4獎成大贏家 Ariana Grande Sabrina Carpenter各掃1獎

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近年攞獎攞到手軟的Taylor Swift，再增添4個獎項。

近年攞獎攞到手軟的Taylor Swift，再增添4個獎項。

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昨日於英國曼徹斯特舉行的《MTV歐洲音樂錄影帶獎》(MTV EMA)，今件推出專輯《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》的美國女歌手Taylor Swift，於頒獎禮上連掃「Best Artist」(最佳藝人)、「Best Live」(最佳現場演出)、「Best US Act」(最佳美國藝人)，以及她與Post Malone合唱的《Fortnight》，則贏得「Best Video」(最佳音樂錄影帶)獎，成為頒獎禮大贏家。

身在美國堪薩斯的Taylor Swift，因為觀看美式足球明星男友Travis Kelce比賽，而沒有出席頒獎禮，但她有拍片多戲歐洲樂迷的支持。

缺席頒獎禮的Taylor Swift，拍片多謝歐洲樂迷支持。 缺席頒獎禮的Taylor Swift，拍片多謝歐洲樂迷支持。 Sabrina Carpenter雖然缺席頒獎禮，但有拍片領獎及多謝樂迷。 Sabrina Carpenter雖然缺席頒獎禮，但有拍片領獎及多謝樂迷。 Ariana Grande贏得最佳流行歌手獎。

今年暑假的大熱歌曲《Espresso》，則獲得「Best Song」(最佳歌曲)，打贏Ariana Grande、Beyoncé、Billie Eilish的Sabrina Carpenter，她雖然缺席頒獎禮，但有拍片領獎及多戲樂迷。Ariana Grande則以歌曲《We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)》，贏得「Best Pop」(最佳流行歌手) 在獎，Ariana Grande同樣缺席頒獎禮。

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