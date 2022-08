《Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities》內呈現靈體與怪物的恐怖世界。

憑2006年奇幻電影《魔間迷宮》(El Laberinto del Fauno)奪得奧斯卡最佳攝影、化妝及美術指導的墨西哥名導Guillermo del Toro,為Netflix製作的全新恐怖影集《Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities》,日前釋出首發預告。Guillermo透露,影集展示了我們的正常世界以外存在的現實,奇異事件來自外星、地底或外界隔絕之處。

8 個獨立故事

預告片中可看到Guillermo展示了他的天馬行空,同時亦感受到外來怪物無時無刻在我們身邊出現。《Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities》分別有8個獨立故事,包括《Dream in the Witch House》、《Graveyard Rats》、《Lot 36》、《Pickman’s Model》、《The Autopsy》、《The Murmuring》、《The Outside》與《The Viewing》,影集將於10月25日上架。