Nowhere Boys真實音樂傳承故事 邀吳浩康孖麗英擔任MV主角

Nowhere Boys新作《給夢想家的一封信》以真實音樂傳承故事，邀來吳浩康及麗英擔任MV主角。

寰亞樂隊Nowhere Boys出道10周年音樂企劃，以信件為主題系列第三首作品《給夢想家的一封信》昨晚已有MV上架，邀請吳浩康（Deep）和麗英@小薯茄拍攝MV，一個有關音樂傳承的勵志故事。事實上，他們的確受到自己的偶像啟發和影響，而開展音樂路。 《給夢想家的一封信》由Nowhere Boys作曲、編曲和監製，Oscar填詞和擔任MV導演。故事中，麗英孭住結他、自製名牌和拖住沉重的擴音器，走到觀塘「志明橋」busking，雖然途人冷眼，但她沒有放棄。因為她的偶像Deep亦是從busking開始，麗英被他的表演和熱誠感染，而Deep亦得到麗英的支持，堅持表演。Nowhere Boys主音Van客串飾演途人，鏡頭外三人講到音樂就停不了，還拿起結他Jam歌，Deep更即興為這首新歌結他伴奏，工作人員表示大飽耳福。

Ken越洋視像打氣 今次邀請Deep演出MV，是因為Nowhere Boys的結他手Ken與他私交甚篤，雖然拍攝當日Ken身在外地，但越洋視像打氣，並多謝Deep和麗英拔刀相助。他笑說：「多謝麗英令我哋個MV無晒啲佬味！」Deep揚言要Ken將其結他升級作為報酬，麗英得知Ken是神級結他維修師和收藏家之後，亦笑言要以Ken的珍藏作為酬勞。Van表示想透過新歌和MV，帶出生命影響生命、音樂傳承的訊息，因為他們都深受偶像影響音樂路。Van透露Nowhere Boys樂隊名字來自The Beatles成員John Lennon的電影《Nowhere Boy》。而Deep表示深受Beyond結他手黃貫中（Paul）和林子祥影響，他說：「有一日我喺街撞見偶像林子祥，我同佢講我留鬚係因為佢係令我再上台唱歌嘅原因。雖然我依家轉咗去做其他嘢，但係我想用留鬚去提醒自己，我始終都要返去唱歌。」Van說：「其實Deep有一張專輯分『No Where』同埋『Now Here』兩部份，呢個概念影響咗我哋，例如歌曲《我在》同埋『Now Here』演唱會。」

麗英獲得YUI啟發 日系音樂fans的麗英說：「最啟發我嘅係日本歌手YUI，佢都係拎住結他周圍走嘅singer song-writer（唱作人），我都係因為佢令我想有自己嘅歌同埋學結他，依家我嘅曲風都受到佢影響，寫嘅歌或者聽嘅歌都偏向J-Pop。」同場Nowhere Boys低音結他手Hansun也是日系音樂fans，他說：「我最鍾意椎名林檎，我儲齊晒佢所有唱片，因為我好鍾意佢嘅監製龜田誠治，佢本身係低音結他手，佢做嘅編曲好有氣勢，好好聽。」而Nowhere Boys鍵琴兼小提琴手漁佬，自小受古典樂熏陶，笑說：「啟發我音樂嘅人比較遠古，因為細個學貝多芬嘅音樂，而近代就係劉以達。我初夾Band好多嘢係達哥教我，我今日會以電子琴寫program、玩音樂，都係由達哥帶我開始。」

他們被前輩偶像啟發的同時，也在影響下一代，Van透露經常收到Fans留言選唱他們的作品，最近有fans選了難度極高的 《光の序曲》和《小丑》表演，更請教他們寫樂譜。Deep說：「有位歌手同我講，佢喺我身上學唱廣東歌。佢入行前，會因為知道某啲歌會賣俾我而去唱Demo，我記得其中一首係《階磚三》。原來喺自己唔知嘅情況之下影響到其他人。」麗英甚至為fans創作寫歌，她說：「我嘅fans 比較多係學生，有時佢哋話讀書辛苦，或者有去咗外國重新適應生活時，我嘅歌鼓勵到佢哋，我會好開心，覺得自己做咗好有意義嘅事。所以我寫咗首《貓之報恩》畀fans，多謝佢哋俾我可以任性，我會繼續勇敢做自己。」