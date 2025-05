Oh My Girl上月才舉行完一次大型的演唱會。

韓國女團Oh My Girl,其經理人公司WM娛樂宣布,「已經與Oh My Girl成員崔效定、金美賢、玄勝熙、裵洧彬續約。」並將與成員YooA和Arin解除合約,「經過深入的協商,YooA和Arin同意解除專屬合約,兩人仍承諾會以Oh My Girl成的身份繼續合作,未來也會參與團體活動。」

YooA和Arin與WM娛樂解約,因為將展開各自個人活動,但她們對Oh My Girl的情義依在,WM娛樂也向這兩位陪伴了團隊10年的成員表示感謝,並強調會全力支持她們的新旅程,讓fans們倍感溫暖。