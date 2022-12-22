Revisit張敬軒演唱會︳即睇廣東話拼音First Love歌詞 原來呢位編劇嘅手筆

年頭開完紅館嘅張敬軒，年尾再喺會展舉行11場Revisit演唱會，主要係唱滄海遺珠作品。去到encore部份，軒公唱咗一首別人的歌，就係近期因為同名日劇而翻hit、宇多田光1999年作品First Love。最抵死嘅係，軒公唱嘅時候，現場大屏幕會有用廣東話拼音，等大家唔識日文都可以跟住唱！據音樂總監何丙（何秉舜）喺IG嘅限時動態，呢份拼音詞係由舞台劇編劇、導演兼演員嘅黃詠詩出手。小編將歌詞抄出嚟，大家可以放假睇劇跟住唱～
按圖即睇軒公Revisit演唱會圖輯
First Love廣東話拼音完整歌詞
莎姨個糯 堅叔嘩凸霸
個籮飛化 蝦 加舌他
脷罅箍 訂瀉樽
乸易卡嗚姨
牙攝他籮
依媽Call喎獵娃
牙辣他話 多哥溺
耳卵嗯 打籮
大領喎接磨爹嚕哼
拿蝦
You are always gonna be my love
姨住卡 打喱卡多麻他
蓋移呢鍋切爹磨
I'll remember to love
You taught me how
You are always gonna be the one
熱媽話 媽 打
卡罅是撈虎喪嚕
呀他娃屎妖 他
胡他姨嚕媽踢
他先墜馬嚕 黐根午假
誤告騎乸梳 多輸爹嚕
話輸呢 打箍那姨
確多爸嫁姨 移 喲呵
牙屎他糯
依媽Call喎獵娃
華他屎話揭 朵
乸意爹嚕
呀罅他痾
啊磨爹嚕嗯 拿蝦
You are always be inside my heart
姨住摸 吖罅得架
騎籮白喪家蝦 嚕卡拿
I hope that I have a place in your heart too
Now and forever you are still the one
熱媽話 媽 打
卡罅是撈虎喪嚕
呀他娃屎妖 他
胡他姨嚕媽踢
You are always gonna be my love
姨住卡 打喱卡多麻他
蓋移呢鍋切爹磨
I'll remember to love
You taught me how
You are always gonna be the one
媽 打
卡罅是撈虎喪嚕
Now and forever
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載