Revisit張敬軒演唱會︳即睇廣東話拼音First Love歌詞 原來呢位編劇嘅手筆

莎姨個糯 堅叔嘩凸霸

個籮飛化 蝦 加舌他

脷罅箍 訂瀉樽

乸易卡嗚姨

牙攝他籮

依媽Call喎獵娃

牙辣他話 多哥溺

耳卵嗯 打籮

大領喎接磨爹嚕哼

拿蝦

You are always gonna be my love

姨住卡 打喱卡多麻他

蓋移呢鍋切爹磨

I'll remember to love

You taught me how

You are always gonna be the one

熱媽話 媽 打

卡罅是撈虎喪嚕

呀他娃屎妖 他

胡他姨嚕媽踢

他先墜馬嚕 黐根午假

誤告騎乸梳 多輸爹嚕

話輸呢 打箍那姨

確多爸嫁姨 移 喲呵

牙屎他糯

華他屎話揭 朵

乸意爹嚕

呀罅他痾

啊磨爹嚕嗯 拿蝦

You are always be inside my heart

姨住摸 吖罅得架

騎籮白喪家蝦 嚕卡拿

I hope that I have a place in your heart too

Now and forever you are still the one

You are always gonna be my love

I'll remember to love

You taught me how

You are always gonna be the one

Now and forever