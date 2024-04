混血名模Rosemary與印度裔富商Jason 2015年在印度舉行盛大婚禮,其後誕下兩名寶貝仔Hendrix及Sasha,二人於2022年再於香港正式登記註冊「圓婚」;Rosemary 一家四口近年在峇里島定居,並在當地發展瑜伽導師事業。日前,她與兒子回港度假,並在社交網大晒「離地」高難度動作。

Rosemary日前在社交網分享多張親子樂的照片,其中一張見她在酒店房的走廊位置做凌空倒立的動作,Rosemary僅用兩隻腳撐實兩邊牆壁,而一隻手則叉住腰動,高難度動作嚇窒網民,並紛紛留言問「支撐點喺邊度?」、「What happened in the first picture」,而她卻笑回:「只是和孩子一起玩的有趣遊戲」。其實,瑜伽導師的林芊妤(Coffee)前年也曾試過類似的凌空倒立動作,她當時透露只是掩眼法,竅妙位就是靠一把長頭髮遮住另一隻手。