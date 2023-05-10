So Ching退團｜記者會推COLLAR成員「受靶」 網民極不滿：經理人去咗邊

女團COLLAR出道不足一年半，去到今朝MakerVille以「COLLAR最新動向發布會」為題發記者會通告，指3點會舉行記者會，對於突然傳出So Ching（蘇芷晴）退團消息，唔少網民都議論紛紛。去到記招前約30分鐘，So Ching喺IG發文宣布退團決定，原因係男友阿MO（李啟言）喺去年擔任MIRROR演唱會時發生嚴重墮屏意外，導致留下嘅創傷「一直無法被療癒」，認為現時未能完全適應幕前工作。

去到下晝三點，COLLAR經理人Wing喺記者會上代表MakerVille讀出聲明，然後就交由COLLAR 7位成員面對傳媒提問，而隊長Gao亦首先發言，除咗表示唔捨得So Ching及希望外間俾空間佢之外，亦指COLLAR成員尊重佢嘅決定及往後日子會7人繼續行落去。另外，經理人Wing亦強調不解散及無意新增成員。