So Ching 28歲生日願望繼續為Mo集氣 李牧師代禱信多謝李生 魯生承諾醫藥費

2022年被墜下屏幕擊中受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，其父李盛林牧師昨晚發第80封代禱信，指過後年半靠忍耐與勇敢，才能在困難環境中經得起的考驗。他指近幾星期，在代禱信介紹了有關頸椎受創治療的創新前景，這讓他們到了一些相關研究的資料，這對阿Mo來說非常鼓舞，也證實了過去近19個月的努力是沒有白費。
李牧師指，阿Mo已藉著外骨骼被動行了190次，帶動外骨骼大概10萬步。這訓練的確強化了他的腳部肌肉、心肺功能和神經活動。去年5月中開始用上身輕微擺動控制外骨骼的步速和步伐；8月開始不需掛著尿袋，並且可用外骨骼帶動步行。
李牧師又多謝李先生及魯先生，他寫道：「在前年事發時，以及刑事調查報告後，他們分別公開承諾負責阿Mo的醫療，及至到現在，阿Mo在這無妄之災中仍能得到適當的治療。隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神因為『眾多的醫療專家看到阿Mo的情況都感驚訝。』」
此外，1月31日28歲生日的蘇芷晴(So Ching)，早前於IG出帖表示今年生日願望與去年一樣，她寫道：「今年的生日願望同上年一樣，希望大家可以一齊集氣，繼續為佢打氣。Thank you for all the blessings and love。」留言看得人心酸。