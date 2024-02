So Ching 28歲生日願望繼續為Mo集氣 李牧師代禱信多謝李生 魯生承諾醫藥費

李牧師又多謝李先生及魯先生,他寫道:「在前年事發時,以及刑事調查報告後,他們分別公開承諾負責阿Mo的醫療,及至到現在,阿Mo在這無妄之災中仍能得到適當的治療。隨著阿Mo 治療過程的變化,我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能,更感謝神因為『眾多的醫療專家看到阿Mo的情況都感驚訝。』」

此外,1月31日28歲生日的蘇芷晴(So Ching),早前於IG出帖表示今年生日願望與去年一樣,她寫道:「今年的生日願望同上年一樣,希望大家可以一齊集氣,繼續為佢打氣。Thank you for all the blessings and love。」留言看得人心酸。