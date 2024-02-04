So Ching 28歲生日願望繼續為Mo集氣 李牧師代禱信多謝李生 魯生承諾醫藥費

2022年被墜下屏幕擊中受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，其父李盛林牧師昨晚發第80封代禱信，指過後年半靠忍耐與勇敢，才能在困難環境中經得起的考驗。他指近幾星期，在代禱信介紹了有關頸椎受創治療的創新前景，這讓他們到了一些相關研究的資料，這對阿Mo來說非常鼓舞，也證實了過去近19個月的努力是沒有白費。

李牧師指，阿Mo已藉著外骨骼被動行了190次，帶動外骨骼大概10萬步。這訓練的確強化了他的腳部肌肉、心肺功能和神經活動。去年5月中開始用上身輕微擺動控制外骨骼的步速和步伐；8月開始不需掛著尿袋，並且可用外骨骼帶動步行。