Stranger Things美國直擊｜《怪奇物語》添食外傳 Eleven喊住回顧10年歲月

Netflix王牌美劇《怪奇物語》（Stranger Things）來到最後的第5季會分成三部分上架，11月27日已推出第1至第4集，第二部的第5至第7集安排本月26日香港時間上午9時上線，而大結局一集則在2026年1月1日元旦早上9時首播。

演員封口禁劇透 日前，Netflix在大本營NOV劇院內舉行記者會，《am730》也有份參與，Netflix對《怪奇物語》最後一季相當保密，各演員們均不能劇透，到場記者亦不准錄音及拍照，除劇集創作者The Duffer Brothers的Matt Duffer和Ross Duffer及監製桑里維（Shawn Levy）外，米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown)、大衛哈伯（David Harbour）、芬禾夫克 (Finn Wolfhard)、諾亞許納普（Noah Schnapp）、Caleb McLaughlin、Gaten Matarazzo及Jamie Campbell Bower亦有一同出席宣傳最終章。

出道10年感不捨 《怪奇物語》幾位主角由童星已長大成人，他們表示因該劇撮合下一起成長，對於來到最後一季均十分之不捨得離開這套劇集。 劇中靈魂人物「Eleven」米莉芭比布朗，受訪時感動到留下眼淚，並表示初時參演只得12歲，到現在已婚和成為一名母親的過程，跟其他演員和工作人員們共度了近10年時間，是真正一個大家庭。Matt和Ross Duffer表示開始創作《怪奇物語》這故事時只是寫了一封像80年代青少年的情信一樣，絕對猜不到可演變成到現在的大作，也感謝大家多年的支持和鼓勵。

荷李活封路造勢 Matt和Ross只透露結局終於揭開Upside Down和Vecna的秘密，解釋其來源和外觀。Matt和Ross也稱讚今次劇集中的配樂十分出色，能夠表達角色心目中的情緒和展現出劇情段落，也希望故事能夠代表到作為父母親和子女的關懷，還有融入新角色如Holly。喜愛《怪奇物語》的fans請不要感到失落，因為Matt和Ross透露已開始籌備拍攝《怪奇物語》洐生出的外傳作品。 宣傳攻勢方面，在上月23日，美國Netflix和CycLAvia聯合主辦大衆踩單車活動，在Melrose大道以東至荷李活大道四里全面封路，大眾可步行或踩單車參與活動，更收集《怪奇物語》的紀念品和欣賞到劇中不同角色的佈置及擺設。該天早上更由洛城市長Karen Bass主持活動儀式，吸引了不少市民參加。 記者Lilly Lui洛杉磯報道