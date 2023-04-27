STRAYZ推今年首支團歌賀成軍一周年 暐翹撇中性形象行性感

STRAYZ推出2023年首支派台團歌《Matter of a Second》，為慶祝STRAYZ成軍一周年，歌詞內容靈感來自五人相遇之緣份，成員之一Ariel更首次與CK及VAL一同參與作曲部份，而今次找來Delta-T填詞，他選擇用情歌詞彙包裝整首歌，型格之餘又顯浪漫。 CK說：「概念來自一句自己很喜歡的Quote “I’m glad I didn’t die before I met you”（慶幸在能在死前認識你）」，憶述《造星IV》時遇到很多不同的人，因為相遇所以才有故事，衍生到之後的事情，感恩一路遇上的人給予愛和幫助，跟STRAYZ其餘四位成員相遇都是一種特別的邂逅，因此想寫一首關於「相遇」的歌。打破以往刻板印象，今次MV的領舞不是比較擅長跳舞的暐翹、CK、Ariel、Nat，而是平時作為唱歌擔當的VAL。暐翹說：「VAL進步很多，給我很大鼓勵要學好唱歌！」排舞師為此歌悉心設計，對VAL信心不減。VAL說：「感謝排舞師對我的信心，不怕自己會跟不上，幸好排舞師設計的舞步是我喜歡的風格，所以很有心去練好！」團員們更大讚VAL的進步以及堅持練習。每次排練，VAL都會比其他團員早一小時到，跟排舞師練習。

MV跳舞場地以車房為背景，地上為了營造倒影視覺效果，現場即直灑水，五人需在濕地上跳舞。VAL說：「覺得好像跳得更容易，平時有些位會把腳卡住，在濕地上就可以滑行，剛好到位。」暐翹說：「反而我就被『跣』幾次，是一個幾好的體驗，出來效果真的很美。」暐翹最深刻的是，雖然暐翹給人印象是中性的，但是今次造型不乏性感。暐翹說：「今次應該是三首歌之中最性感的一次。」令暐翹最開心的是見到大家的互相支持，錄音時大家都給予她很多鼓勵，再到跳舞時，雖然可能要重拍，但大家都不會給予壓力對方，只為拍好MV。



而在MV中破格演的演出，還有CK的鏡頭。因為導演想在MV中塑造王家衛電影風格，而在團員五人當中，導演認為最適合的只有CK，所以CK被導演要求拍攝食煙鏡頭。與以往不同的，今次MV很多鏡頭都是單人鏡頭。Nat說：「 “We are different but we are still the same.”雖然每個人都有自己不同的風格，但串連在一起就是一個故事。」這首歌錄音時亦發生趣事。Ariel在錄音期間不幸患上扁桃腺發炎，錄音時遇上很多難關，CK一直在旁鼓勵，令Ariel覺得有團員在旁很有安全感。CK說：「Ariel進步了很多，由第一次錄音到現在，明顯見到Ariel的信心越來越好。」而在VAL錄音時，要扮「痴線佬」的笑聲，每次進行錄音時，CK和Nat都在旁錄影，Cut機時就一起笑。VAL笑道：「每次錄笑聲時，都在幻想背後發生的事，肯定不懷好意。」對於今年比其他女團更遲推出團歌，Nat說：「因為我們大部份人都有推出單曲計劃，所以我們希望可以做到不撞期之餘，都把作品按時呈現，都是有安排好的時序！」而今次製作時間只有一個月，靠團員通力合作才能在短時間內完成。