STRAYZ推今年首支團歌賀成軍一周年 暐翹撇中性形象行性感

MV跳舞場地以車房為背景,地上為了營造倒影視覺效果,現場即直灑水,五人需在濕地上跳舞。VAL說:「覺得好像跳得更容易,平時有些位會把腳卡住,在濕地上就可以滑行,剛好到位。」暐翹說:「反而我就被『跣』幾次,是一個幾好的體驗,出來效果真的很美。」暐翹最深刻的是,雖然暐翹給人印象是中性的,但是今次造型不乏性感。暐翹說:「今次應該是三首歌之中最性感的一次。」令暐翹最開心的是見到大家的互相支持,錄音時大家都給予她很多鼓勵,再到跳舞時,雖然可能要重拍,但大家都不會給予壓力對方,只為拍好MV。



而在MV中破格演的演出,還有CK的鏡頭。因為導演想在MV中塑造王家衛電影風格,而在團員五人當中,導演認為最適合的只有CK,所以CK被導演要求拍攝食煙鏡頭。與以往不同的,今次MV很多鏡頭都是單人鏡頭。Nat說:「 “We are different but we are still the same.”雖然每個人都有自己不同的風格,但串連在一起就是一個故事。」這首歌錄音時亦發生趣事。Ariel在錄音期間不幸患上扁桃腺發炎,錄音時遇上很多難關,CK一直在旁鼓勵,令Ariel覺得有團員在旁很有安全感。CK說:「Ariel進步了很多,由第一次錄音到現在,明顯見到Ariel的信心越來越好。」而在VAL錄音時,要扮「痴線佬」的笑聲,每次進行錄音時,CK和Nat都在旁錄影,Cut機時就一起笑。VAL笑道:「每次錄笑聲時,都在幻想背後發生的事,肯定不懷好意。」對於今年比其他女團更遲推出團歌,Nat說:「因為我們大部份人都有推出單曲計劃,所以我們希望可以做到不撞期之餘,都把作品按時呈現,都是有安排好的時序!」而今次製作時間只有一個月,靠團員通力合作才能在短時間內完成。