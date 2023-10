Troye Sivan曾演少年版狼人出道 扮女人拍新歌MV撞樣「黑寡婦」

Troye Sivan反串以女裝為新歌《One of Your Girls》拍MV。

28歲澳洲男歌手Troye Sivan近年作風大膽,本年度全新專輯《Something to Give Each Other》終於上架,早前一連為兩首單曲《Rush》、《Got Me Started》拍攝超激MV,怎料今日公開同碟第三首主打歌《One of Your Girls》的MV,震撼程度有增無減,Troye Sivan更以女裝造型大跳艷舞,其反串靚樣更有幾分似「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)!