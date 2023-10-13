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娛樂
2023-10-13 18:37:43

Troye Sivan曾演少年版狼人出道 扮女人拍新歌MV撞樣「黑寡婦」

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Troye Sivan反串以女裝為新歌《One of Your Girls》拍MV。

Troye Sivan反串以女裝為新歌《One of Your Girls》拍MV。

28歲澳洲男歌手Troye Sivan近年作風大膽，本年度全新專輯《Something to Give Each Other》終於上架，早前一連為兩首單曲《Rush》、《Got Me Started》拍攝超激MV，怎料今日公開同碟第三首主打歌《One of Your Girls》的MV，震撼程度有增無減，Troye Sivan更以女裝造型大跳艷舞，其反串靚樣更有幾分似「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）！

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Troye Sivan今日公開全新單曲《One of Your Girls》的MV。 Troye Sivan以女裝造型登場盡顯女人味。 「黑寡婦」施嘉莉祖安遜

Troye Sivan唱而優則演，早前亦有參演BLACKPINK成員Jennie的話題美劇《偶像漩渦》（The Idol，他曾以童星姿態演出首部電影《變種特攻：狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine），在片中扮演少年版狼人，之後便以YouTuber身份殺入樂壇，10年前勇敢出櫃後，Troye Sivan更加敢作敢為，多次在MV中露肉上陣，更標榜同志身份，而《One of Your Girls》剛曝光的MV，就請來人氣劇《莎賓娜的驚慄奇遇》（Chilling Adventures of Sabrina）男星Ross Lynch半裸曬肌，Troye Sivan就變裝化身長髮美女，在MV中跟對方有連串火辣互動，Troye Sivan貼近Ross Lynch大跳辣身舞，盡顯女人味一面。

《One of Your Girls》MV曝光，請來男星Ross Lynch曬肌演出。 《One of Your Girls》MV曝光，請來男星Ross Lynch曬肌演出。 《One of Your Girls》MV曝光，請來男星Ross Lynch曬肌演出。 Troye Sivan Troye Sivan Troye Sivan Troye Sivan Troye Sivan曾在電影《變種特攻：狼人外傳》中扮演少年版狼人。
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