Troye Sivan曾演少年版狼人出道 扮女人拍新歌MV撞樣「黑寡婦」

28歲澳洲男歌手Troye Sivan近年作風大膽，本年度全新專輯《Something to Give Each Other》終於上架，早前一連為兩首單曲《Rush》、《Got Me Started》拍攝超激MV，怎料今日公開同碟第三首主打歌《One of Your Girls》的MV，震撼程度有增無減，Troye Sivan更以女裝造型大跳艷舞，其反串靚樣更有幾分似「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）！

Troye Sivan唱而優則演，早前亦有參演BLACKPINK成員Jennie的話題美劇《偶像漩渦》（The Idol），他曾以童星姿態演出首部電影《變種特攻：狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine），在片中扮演少年版狼人，之後便以YouTuber身份殺入樂壇，10年前勇敢出櫃後，Troye Sivan更加敢作敢為，多次在MV中露肉上陣，更標榜同志身份，而《One of Your Girls》剛曝光的MV，就請來人氣劇《莎賓娜的驚慄奇遇》（Chilling Adventures of Sabrina）男星Ross Lynch半裸曬肌，Troye Sivan就變裝化身長髮美女，在MV中跟對方有連串火辣互動，Troye Sivan貼近Ross Lynch大跳辣身舞，盡顯女人味一面。