TVB台慶2025｜鍾柔美成功入讀港大新聞系多謝冼靖峰 Windy填廣東歌詞大挑戰(有片)

「聲夢小花」 鍾柔美（Yumi） 與詹天文（Windy）及冼靖峰 (Archie)昨日(19日)現身《萬千星輝賀台慶》紅地毯活動，3人表示為了穿上晚裝戰衣，已預早戒口收身，Yumi和Windy表示為穿貼身晚裝，均有節食做Gym，Archie自言重視身材管理，「前一晚8點起已經開始「絕食」，靠飲水撐到現在，想要塊面瘦啲。」他們表示參與聲夢聲秀的表演環節，勾起集體回憶。



詹天文剛推出新歌《在十字路口告別》，趕在年尾各大頒獎禮前最後一擊，推出抒情慢歌。向來以立志做全能音樂人的Windy，嘗試參與廣東話填詞，但她自己比普通話或者英文難度更大，多謝T-Rexx幫忙修改，她希望多挑戰自己，盼實現包辦曲詞編監的夢想。