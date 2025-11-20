TVB台慶2025｜鍾柔美成功入讀港大新聞系多謝冼靖峰 Windy填廣東歌詞大挑戰(有片)

「聲夢小花」 鍾柔美（Yumi） 與詹天文（Windy）及冼靖峰 (Archie)昨日(19日)現身《萬千星輝賀台慶》紅地毯活動，3人表示為了穿上晚裝戰衣，已預早戒口收身，Yumi和Windy表示為穿貼身晚裝，均有節食做Gym，Archie自言重視身材管理，「前一晚8點起已經開始「絕食」，靠飲水撐到現在，想要塊面瘦啲。」他們表示參與聲夢聲秀的表演環節，勾起集體回憶。
詹天文剛推出新歌《在十字路口告別》，趕在年尾各大頒獎禮前最後一擊，推出抒情慢歌。向來以立志做全能音樂人的Windy，嘗試參與廣東話填詞，但她自己比普通話或者英文難度更大，多謝T-Rexx幫忙修改，她希望多挑戰自己，盼實現包辦曲詞編監的夢想。
鍾柔美亦同樣身兼藝人和學生的身份，原本修讀副學士課
程的Yumi，受訪時宣布已經入讀港大新聞學系，特別鳴謝冼靖峰，「我上一年係讀副學士，都經歷咗有上有落，我都有問Archie意見，因為佢係讀港大畢業。」他認為以Yumi的成績足以入讀學士學位，「雖然有啲冒險，都都鼓勵佢搏一搏。」現年18歲的Yumi笑言趁年輕多作嘗試，她坦言大學生活非常忙碌，「有好多presentation和group project，今朝都完咗presentation先趕來台慶，完咗台慶第二日又有presentation，開始慢慢適應呢種忙碌生活，好開心好多朋友，環境又非常之好，係一個全新的體驗。」