TVB台慶2025｜黃建東盼贏到33萬電車 盼借汪明荃運氣贏大獎

無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行，翡翠台將現場直播整晚盛況。全台逾300位藝員及歌手將施展渾身解數帶來連場精彩表演，與全港觀眾一起歡度TVB生日派對。每年台慶的抽獎亦成為重點，今年獎品總值接近港幣300萬，其中包括廣汽集團純電SUV一部，總值33萬9千8百，以及台慶壓軸大獎上海商業銀行50萬免找數簽賬額。

女有份參與演出的黃建東連同《福祿壽訓練學院》一班好友連日為台慶彩排，今日更在IG限時動態分享多則幕後花絮，見到他與吳子沖等人走到一堆抽獎箱前面，每個抽獎箱上都貼出無綫當家小生花旦的名字，正當其他人表示要將自己的名字投到陳豪的箱子時，東東就希望過去曾贏過名車的汪明荃帶挈自己中獎，於是將自己的名字放在汪明荃的箱內

日前東東將用了4年快將壞掉的電話換成最新型號的iPhone，沒料到竟然被指貪慕虛榮而大感無奈，於是在社交平台發文訴說不快，「各位朋友，Instead of “貪慕虛榮豪花萬7蚊買新機” ，應該係 “死慳死抵拖咗四年因為死機所以焗住換新機”，希望部新電話可以聽聽話話俾我用返3 5 7年啦~」

向來慳家的他亦不忘預告會穿舊衫出席︰「小弟最近窮到冇錢買靚衫，如果有人願意贊助啲靚衫或者首飾俾我真係無任歡迎。如果到時候小弟返着舊衫或者着得冇咁精美，大家千祈唔好介意唷～」最後更說出自己想中獎的心願︰「我嘅台慶願望係希望贏到架車，咁就終於可以有車代步喇~」