TVB裁員300人同日 財經女神余琦琪離巢︰謝謝大家 有緣再見

余琦琪感謝前輩教導

余琦琪與字幕機拍照,並留言:「Finally it’s my last day here. 在TVB工作的時間不算久,但財經主播/記者卻是我目前做過很久的一份職業,一直都覺得自己非常幸運,畢業後就得到喜歡的工作,回想起小時候開電視看到專業的財經主播,也沒想過有一天自己真的能坐上這個位置。」

余琦琪直言5年前入職時對財經一無所知,「5年後,從來都沒有想過已經可以獨立地把整個財經節目的rundown內容排出來。這當然要歸功於一路上遇見的前輩們,他們給予我無數的幫助、教導和機會。亦感恩在職場上也可以遇到很多知心的朋友。謝謝大家,有緣再見!」