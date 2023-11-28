TVB裁員300人同日 財經女神余琦琪離巢︰謝謝大家 有緣再見

TVB尋日以重組電視廣播及電商業務為由，宣布裁減大約300名員工，並打算將J2台（82台）及無綫財經體育資訊台（85台）合併成為新頻道TVB+。而TVBj裁員300日消息同一日， TVB財經主播余琦琪亦於IG宣布離巢，並post出工作照及感言。

余琦琪感謝前輩教導

余琦琪與字幕機拍照，並留言：「Finally it’s my last day here. 在TVB工作的時間不算久，但財經主播/記者卻是我目前做過很久的一份職業，一直都覺得自己非常幸運，畢業後就得到喜歡的工作，回想起小時候開電視看到專業的財經主播，也沒想過有一天自己真的能坐上這個位置。」

余琦琪直言5年前入職時對財經一無所知，「5年後，從來都沒有想過已經可以獨立地把整個財經節目的rundown內容排出來。這當然要歸功於一路上遇見的前輩們，他們給予我無數的幫助、教導和機會。亦感恩在職場上也可以遇到很多知心的朋友。謝謝大家，有緣再見！」