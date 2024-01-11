TVB｜林保怡傳回巢與馬國明陳煒合演《刑偵》新劇　冀複製《新聞女王》佳績

去年港片《白日之下》以安老院舍涉嫌虐老新聞改編，引起話題之餘而且拍出水準，票房至今突破2千萬，打入去年港片票房十大。片中演院長嘅林保怡表現突出，獲提名台灣金馬獎最佳男配角，亦被睇好係4月香港電影金像獎最佳男配角大熱人馬。

由《正義迴廊》編劇譚廣源出任編審

近日有消息傳出，指離開TVB 13年嘅林保怡，有機會回巢演出TVB新劇《刑偵12》。據知今次保怡回巢，係由現時主力為TVB重頭劇出任總監製嘅鍾澍佳一手促成。

早前佘詩曼回巢之作《新聞女王》，正正係由鍾澍佳成功邀請阿佘先至成事。《刑》由電影《正義迴廊》編劇譚廣源出任編審，而卡士除咗有林保怡之外，主角仲有馬國明同陳煒。