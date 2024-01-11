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娛樂
2024-01-11 14:45:22

TVB｜林保怡傳回巢與馬國明陳煒合演《刑偵》新劇　冀複製《新聞女王》佳績

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林保怡

去年港片《白日之下》以安老院舍涉嫌虐老新聞改編，引起話題之餘而且拍出水準，票房至今突破2千萬，打入去年港片票房十大。片中演院長嘅林保怡表現突出，獲提名台灣金馬獎最佳男配角，亦被睇好係4月香港電影金像獎最佳男配角大熱人馬。

由《正義迴廊》編劇譚廣源出任編審

近日有消息傳出，指離開TVB 13年嘅林保怡，有機會回巢演出TVB新劇《刑偵12》。據知今次保怡回巢，係由現時主力為TVB重頭劇出任總監製嘅鍾澍佳一手促成。

早前佘詩曼回巢之作《新聞女王》，正正係由鍾澍佳成功邀請阿佘先至成事。《刑》由電影《正義迴廊》編劇譚廣源出任編審，而卡士除咗有林保怡之外，主角仲有馬國明同陳煒。

2011年拍完《九江十二坊》離開TVB

林保怡80年代以歌手身份出道，90年代初加入TVB，而佢第一套擔正劇集《鑑證實錄》同今次回巢之作《刑偵12》都係警匪劇，相信難佢唔到。林保怡2011年拍完《九江十二坊》就離開TVB，而最後推出嘅劇集係被譽為「神劇」嘅《天與地》。之後保怡拍過內地劇集及電影，又於2016年為ViuTV開台劇《瑪嘉烈與大衛 綠豆》出任男主角。

《刑偵12》掛得「刑偵」呢個牌頭，相信好大機會係查案劇。但係TVB對上一套「刑偵」劇《刑偵日記》，雖則有王浩信、惠英紅、姜皓文呢個視帝加影后級數陣容，但係收視相當慘淡唔過14點，一度成為TVB史上最低收視劇集。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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