Twins演唱會2024｜後日開騷自言緊張手震 出廣東碟獲容祖兒驚喜獻聲

Twins成軍22年將於今個星期日（21日）展開一連14場《TWINS SPIRIT演唱會》，是次紅館騷開鑼前，二人趕及推出全新廣東EP《WE ARE TWINS》，當中歌曲《夢想與夢》亦於今日（19日）上架，新歌是呼應《風箏與風》，展示Twins多年來在演藝路上，保持熱誠的初心不變。

歌詞充滿心思，二人好友容祖兒更驚喜獻聲；遠赴台灣取景的MV，亦出現不少呼應《風箏與風》二人於山頂放風箏的畫面，是滿滿的回憶殺。Twins訴說這22年的旅程，就像做夢一樣，「《風箏與風》呢件事係一個開始，但係我哋而家着得好華麗、好唔一樣，回想番，好似經歷咗好多，好似發夢一樣。可以持到咁多年，其中一個係呢個本身就係我哋嘅夢想。其實今次呢個MV有一半係一個夢境嚟嘅，其實我哋而家着住呢套衫係喺夢境入面嘅服裝。後尾去番現實，就係去番放風箏。」睽違六年再次推出實體碟，阿Sa表示現在很少人會出實體碟，「因為我以前細個個年代係鍾意實體碟，攞住隻碟好開心，同埋又適逢演唱會，希望大家鍾意。」 後日星期日（21日）演唱會揭開序幕，二人都表示準備就緒，阿嬌坦言開始感到壓力，「有少少緊張啦，開始有少少手震，哈哈，有少少瞓唔着，有少少壓力，OK嘅。」阿Sa則謂：「要準備嘅嘢都準備好㗎啦，而家係要好集中將所有嘢全部擺埋一齊。」