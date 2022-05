現年27歲的Tyson Yoshi自組公司成為獨立歌手,去年曾與林家謙、姜濤及柳應廷舉辦拉闊音樂會,令其人氣急升。早前Tyson Yoshi宣布將衝出香港,並於4月底至5月初先後飛往倫敦、伯明翰及曼徹斯特三個地方舉行三場《Hi I’m Back》演唱會。

昨日(6日),Tyson Yoshi在社交平台上載了多張開騷的相片,並寫道:「Final stop of the “Hi ImBack UK” tour!!」已經完成三站演唱會的他,更預告8月香港開演唱會,場地亦已定Star Hall,他表示:「HK I’ll see you in August」不少粉絲都表示期待。