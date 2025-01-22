ViuTV《足球女將》24位球隊成員名單出爐　蘇皓兒反應熱烈讚好數拋離其他成員

ViuTV《足球女將》24位球隊成員名單出爐 蘇皓兒反應熱烈 讚好數拋離其他成員

ViuTV全新女子足球育成節目《足球女將》將於3月首播，節目集結24個嚟自五湖四海嘅女生，透過親身落場訓練、學踢波、團隊合作、比賽，蛻變成球場上女將之路。由於宣傳圖片僅以剪映呈現球隊成員，引起網民廣泛猜測名單，網民估計COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）及袁澧林都有份參與。不過，ViuTV日前公布球隊成員名單，卻未見二人，24位女將包括演員、運動員、宅男女神、瑜伽導師等等，當中不乏熟悉嘅面孔，包括蘇皓兒、郭思、黃可盈、Maggie（米姬）、Rose Ma（馬俊怡）、Kylie C.（鄭杞瑤）、Kathy仔（王頌茵），以及前香港劍擊運動員文毅施（Moriah）﹑「單車女神」馬詠茹等等，王頤、鍾慧樺、梁庭欣、湯珮明、陳詠琛、郭雅琪、文毅施、楊浩兒、吳慧琪、董嘉儀、吳少娟、倪碧賢、羅海尤、羅詠琪、陳偉萍、梁雅貽。唔少網民對於成員名單無Ivy So和袁澧林感失望：「viu搵親都係youtuber」、「 ivy so都冇，係咪力谷蘇皓兒嘅節目」、「viutv淨係識出同運動有關既劇 ，唔係游水就打波」、「可見綜藝真係綜藝，都唔係認真踢波嘅」等等。

蘇皓兒（Chloe So） 蘇皓兒擁有甜美靚樣及一雙逆天長腿，被封為「宅男女神」；私下熱衷於打籃球，更會打街場，形象非常健康。網民對於蘇皓兒出演《足球女將》都相當期待，見到佢分享球場練波踢得有板有眼嘅短片，皆大讚佢籃球又得，足球又得：「佢條腿真係無得頂」、「隊長feel!!!」、「感受到是王牌球員的氣場」、「又籃球又足球～玩晒啦」，ViuTV官方社交平台PO出蘇皓兒照片，於5日內得到8千9人讚好，與其他球隊成員形成極大對比。

馬詠茹（Vivian） 馬詠茹（Vivian）為前港隊單車運動員，曾為港贏得多項國際賽獎牌，現時正職做商業顧問，閒時會做幕前工作，包括體育評述，希望藉前運動員身份推廣運動；網民就激讚馬詠茹好勁，又指ViuTV咁都邀請到對方：「Vivian 好勁」、「vivian一個頂十個」、「嘩，咁都請到」、「超索」等等。

王頤（Ocean） 王頤為武打演員，亦係空手道黑帶一段及前全港冠軍，曾拍攝《深宵閃避球》；今次佢就剪去長髮出戰，被指外形超似男生：「好型啊」、「有啲靚仔」、「型到」、「咁有型」等等。

米姬（Magggie） KOL米姬曾主持YouTube channel《港呢啲》，吸引唔少人追捧；長相甜美，因而有「港版周子瑜」之稱，更曾有網民於討論區以「米姬係咪最索KOL」為題出PO，大讚佢「有高度、有腳、有氣質、有甜笑容、有波」；有網民就話估唔到米姬會出演《足球女將》。

郭雅琪（Niki） 瑜伽教練郭雅琪被指係「港台瑜伽女神」，曾於港電台體育節目《港台體壇123》環節「全民運動3.3」示範瑜伽，於Niki本身上圍豐滿，加上穿上緊身白色吊帶背心及瑜伽褲，令好身材盡現，一班觀眾都忍唔住將焦點放於Niki身上；Niki不時都會於IG分享生活照，唔少打扮都相當性感，實行大派福利。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈