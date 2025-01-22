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娛樂
2025-01-22 16:30:00

ViuTV《足球女將》24位球隊成員名單出爐　蘇皓兒反應熱烈讚好數拋離其他成員

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ViuTV《足球女將》24位球隊成員名單出爐 蘇皓兒反應熱烈 讚好數拋離其他成員

ViuTV《足球女將》24位球隊成員名單出爐 蘇皓兒反應熱烈 讚好數拋離其他成員

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ViuTV全新女子足球育成節目《足球女將》將於3月首播，節目集結24個嚟自五湖四海嘅女生，透過親身落場訓練、學踢波、團隊合作、比賽，蛻變成球場上女將之路。由於宣傳圖片僅以剪映呈現球隊成員，引起網民廣泛猜測名單，網民估計COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）及袁澧林都有份參與。不過，ViuTV日前公布球隊成員名單，卻未見二人，24位女將包括演員、運動員、宅男女神、瑜伽導師等等，當中不乏熟悉嘅面孔，包括蘇皓兒、郭思、黃可盈、Maggie（米姬）、Rose Ma（馬俊怡）、Kylie C.（鄭杞瑤）、Kathy仔（王頌茵），以及前香港劍擊運動員文毅施（Moriah）﹑「單車女神」馬詠茹等等，王頤、鍾慧樺、梁庭欣、湯珮明、陳詠琛、郭雅琪、文毅施、楊浩兒、吳慧琪、董嘉儀、吳少娟、倪碧賢、羅海尤、羅詠琪、陳偉萍、梁雅貽。唔少網民對於成員名單無Ivy So和袁澧林感失望：「viu搵親都係youtuber」、「 ivy so都冇，係咪力谷蘇皓兒嘅節目」、「viutv淨係識出同運動有關既劇 ，唔係游水就打波」、「可見綜藝真係綜藝，都唔係認真踢波嘅」等等。

蘇皓兒（Chloe So）

蘇皓兒（Chloe So）

蘇皓兒（Chloe So）

蘇皓兒擁有甜美靚樣及一雙逆天長腿，被封為「宅男女神」；私下熱衷於打籃球，更會打街場，形象非常健康。網民對於蘇皓兒出演《足球女將》都相當期待，見到佢分享球場練波踢得有板有眼嘅短片，皆大讚佢籃球又得，足球又得：「佢條腿真係無得頂」、「隊長feel!!!」、「感受到是王牌球員的氣場」、「又籃球又足球～玩晒啦」，ViuTV官方社交平台PO出蘇皓兒照片，於5日內得到8千9人讚好，與其他球隊成員形成極大對比。

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馬詠茹（Vivian）

馬詠茹（Vivian）

馬詠茹（Vivian）

馬詠茹（Vivian）為前港隊單車運動員，曾為港贏得多項國際賽獎牌，現時正職做商業顧問，閒時會做幕前工作，包括體育評述，希望藉前運動員身份推廣運動；網民就激讚馬詠茹好勁，又指ViuTV咁都邀請到對方：「Vivian 好勁」、「vivian一個頂十個」、「嘩，咁都請到」、「超索」等等。

王頤（Ocean）

王頤（Ocean）

王頤（Ocean）

王頤為武打演員，亦係空手道黑帶一段及前全港冠軍，曾拍攝《深宵閃避球》；今次佢就剪去長髮出戰，被指外形超似男生：「好型啊」、「有啲靚仔」、「型到」、「咁有型」等等。

米姬（Magggie）

米姬（Magggie）

米姬（Magggie）

KOL米姬曾主持YouTube channel《港呢啲》，吸引唔少人追捧；長相甜美，因而有「港版周子瑜」之稱，更曾有網民於討論區以「米姬係咪最索KOL」為題出PO，大讚佢「有高度、有腳、有氣質、有甜笑容、有波」；有網民就話估唔到米姬會出演《足球女將》。

郭雅琪（Niki）

郭雅琪（Niki）

郭雅琪（Niki）

瑜伽教練郭雅琪被指係「港台瑜伽女神」，曾於港電台體育節目《港台體壇123》環節「全民運動3.3」示範瑜伽，於Niki本身上圍豐滿，加上穿上緊身白色吊帶背心及瑜伽褲，令好身材盡現，一班觀眾都忍唔住將焦點放於Niki身上；Niki不時都會於IG分享生活照，唔少打扮都相當性感，實行大派福利。

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ICE (鍾慧樺) TINGYAN (梁庭欣) TONG MING (湯珮明) SUEY (郭思) SUM (陳詠琛) MORIAH(文毅施) MANCHESTER (楊浩兒) KIKI(吳慧琪) LULU(董嘉儀) PING(陳偉萍) KYLIE C. (鄭杞瑤) NIKITA (梁雅貽) ROSE MA(馬俊怡) KATHY(王頌茵) FLAVIA (黃可盈) NB(倪碧賢) MUJI(羅海尤) WINKIE(羅詠琪) SHIHO(吳少娟)

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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