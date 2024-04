Zendaya金髮配LV出席新片首映

LV 格仔外套超迷人

Zendaya上周已抵達巴黎,身為LV形象大使的她先出席記者會,穿上LV蘋果綠格仔外套,梳起頭髮繫上白絲帶,充滿復古味超級迷人。今年5月上映的《挑戰者》由《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)導演Luca Guadagnino執導,講述天才網球員Tashi(Zendaya飾),一次比賽中吸引了兩名男選手Patrick和Art注意。當Tashi面對兩人追求時,決定接受兩人同時成為男友。之後,Tashi因腳傷結束職業生涯,選擇和Art結婚,並成為他的網球教練。最後,Art在比賽中遇上Patrich,Tashi才發現自己最愛是誰。