糕手過椒 美心集團多款創新賀年產品

農曆新年臨近，美心集團旗下各品牌包括美心西餅、香港美心、美心MX、東海堂及翠園，已準備了一系列獨特賀年食品，讓市民預早訂購新春滋味。此外，美心食品廠更研發了循環經濟新品「脆脆麵包雞油辣椒油」，利用集團剩餘麵包升級再造製成，香辣酥脆。辣椒油將於1月20日起，在美心西餅、快餐店和美心中菜酒樓，以及指定的惠康超級市場發售。由1月24至28日，顧客可以優惠價HK$298購買「美心瑤柱蘿蔔糕（兩件）＋脆脆麵包雞油辣椒油（一樽）」或「美心芋頭糕（一件）＋美心瑤柱蘿蔔糕（一件）+脆脆麵包雞油辣椒油（一樽）」，相當於原價68折。

美心西餅的應節食品包括「香辣蒜香忌廉芝士煙肉包」、「撈起雜果蛋糕」及「乳豬造型蛋糕」。香港美心則有招牌「美心瑤柱蘿蔔糕」、「金沙奶黃年糕」、「金玉滿堂年糕禮盒」。並有「馬獻瑞精緻原味雞蛋卷禮盒」及「御馬迎新烘焙禮盒」、還有「Pompompurin與美心楊枝甘露糕」及「Cinnamoroll與美心一口原味杏仁酥」等多款烘焙產品。東海堂則有「鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕」、「招財福貓禮盒」、「和式春日禮盒」及「和式SOU・SOU禮盒」，還有「東海堂x Hello Kitty音樂小屋曲奇禮盒」及「東海堂x Little Twin Stars夢幻蛋卷禮盒」；翠園則有意頭菜「髮菜蠔豉蘿蔔糕」和「燒鴨芋頭糕」，美心MX則有創新的「夏威夷雜錦海鮮盆菜」（適合4位用）。大家可趁早預訂各式糕點及賀年菜。