BIZ勝派丨弘揚國粹125載 術紹岐黃 承先啟後 位元堂中醫中藥堂

中國醫學源遠流長，相傳上古時代黃帝與臣下岐伯精於醫術，後人將其精辟論證編纂成冊，變成我國首本中醫經典《黃帝內經》，也是明代李時珍《本草綱目》問世前，中醫師的權威參考；而代表岐伯與黃帝的「岐黃」，亦成為中醫的雅稱。「過去有人對中醫存在偏見，然而新冠疫情為中醫地位帶來正面影響，尤其是在疫後長後遺方面，中醫調理發揮重要作用。」位元堂藥業控股有限公司執行董事鄧蕙敏Vivian表示，數千年來的中醫基礎，累積不少先人智慧，而作為扎根華南125載的位元堂，確實要肩負起弘揚的重任。「除了製藥要堅持『藥出地道』與重視技藝傳承外，近年我們更將中醫養生概念提升至『中醫中藥堂』，致力行業專業化。」

講起位元堂，大家定必立即唸得出招牌「養陰丸」，以及秋官獻唱的家傳戶曉廣告歌：「好似太陽咁溫暖！」但對於Vivian來說，養陰丸被譽為「一條生路」，更加意義非凡，她認為一代老字號能屹立不搖，背後必然有其傳奇故事傳世。「話說清朝光緒年間，肺癆肆虐羊城，病亡者眾。當時廣州位元堂創辦人黎昌厚及潘厚存中醫師經多番研究，創製出初代養陰丸，以『固本培元、趕走虛寒、扶助正氣』來調養肺腑，成效昭著，當時坊間盛讚其為『一條生路』的神藥妙方，從此位元堂代代守護普羅大眾健康，至今初心不變。」她又形容兩年多的新冠疫情，猶如昔日廣州肺癆大流行重臨；而養陰丸以平衡人體內在陰陽，改善虛寒，強健體質，對長後遺「氣陰兩虛」人士尤有裨益，「無病補身養生，可謂現代版『另一條生路』呢！」她笑言。

藥出地道與技藝堅持

早期的養陰丸大如乒乓，烏卒卒十足濟公搓揉出來的「老泥」，發展至今經已變成9.5克藥丸粒裝。「雖然細粒咗，容易服用，但出品質量絕不妥協，根據祖傳藥典配方，堅持藥材『藥出地道』才能獲得真正藥效。」Vivian解釋同一藥材可以在不同氣候和土壤環境生長，都會直接影響種植成效。「必須購自原產地，並且在入藥前通過包括重金屬含量等多項嚴格化驗，確保藥材優質具藥效，故此不像西藥般能有『替代成分』選擇。」她續指這也是為何一些來自瀕危物種的珍貴藥材，無法換藥而難免引起爭議的原因。

位元堂在元朗自設現代化製藥廠房，她表示一般包裝、裝箱和物流均會機械生產線來進行，以加快產能，惟製藥部分牽涉繁複工序，必須人手處理方能保持甚至提升藥效。作為新生代掌舵人的她，接手初期曾經嘗試以機械臂代替人手，最終無法還原獨有的技藝。她舉出兩個例子，「如『蜜炙』將煉蜜加適量開水稀釋，拌入藥物吸透蜜液，在鍋中炒至深黃色且不黏稠，此法講求藥蜜比例和火候；此外『水飛法』透過粉末的粗細關係，在水中懸浮性不同，將礦物質或貝殼類藥物反覆研磨成極細粉末的方法，這也是心思縝密才能完成的工序。」更甚如「砂炒」和貼金箔等常見步驟，都是堅持人手處理。「因此我們極度重視技藝傳承，由資深夥計教授培訓新晉員工，將最好嘅一代傳一代。」