2025-12-04 10:00:00

【amFun積分獎賞】好戲賞《逆轉上半場》！

2025128日中午12時起，am730會員只要憑10,000 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換《逆轉上半場》電影換票證1

會員立即免費換領： >按此換領<

在商界風光一時的方希文（梁詠琪 飾），因投資失誤一夜破產，被迫由深水灣搬到深水埗寄住在表舅父曾凡（陳獻略 飾）家，與表舅母何靜（梁雍婷 飾）及表妹曾芷盈（周衹月 飾）同住，希文懇求前下屬林立品（朱栢康 飾）給予機會發展搏反彈，為替富二代客戶聶睿智（凌文龍 飾）完成任務，希文找其表妹及朋友仔林友（林諾 飾）、OK仔（陳諾霆 飾）、肥B（譚峻然 飾）和阿倫（單焯翹 飾演），籌組一隊小孩基層足球隊，找來前港隊成員胡肇豪（陳湛文 飾）執教，球隊面臨與富豪（陳輝虹 飾）孫仔的精英隊伍對決，希文決定要用她的下半場去改寫小孩的上半場！

語言：粵語

上映日期： 20251225

會員立即免費換領：>按此換領<

仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹

立即下載am730 APP及登記成為會員：

 

輕鬆賺分方法：

  • 新會員限定迎新獎賞
  • 每日簽到打卡
  • 每日睇文、專欄、短片
  • 一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）

 

* 圖片只供參考。

* 數量有限，先到先得

* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。

* 如有查詢，請電郵至 [email protected]

