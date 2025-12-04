【amFun積分獎賞】好戲賞《逆轉上半場》！

由2025年12月8日中午12時起，am730會員只要憑10,000 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換《逆轉上半場》電影換票證1張！

在商界風光一時的方希文（梁詠琪 飾），因投資失誤一夜破產，被迫由深水灣搬到深水埗寄住在表舅父曾凡（陳獻略 飾）家，與表舅母何靜（梁雍婷 飾）及表妹曾芷盈（周衹月 飾）同住，希文懇求前下屬林立品（朱栢康 飾）給予機會發展搏反彈，為替富二代客戶聶睿智（凌文龍 飾）完成任務，希文找其表妹及朋友仔林友（林諾 飾）、OK仔（陳諾霆 飾）、肥B（譚峻然 飾）和阿倫（單焯翹 飾演），籌組一隊小孩基層足球隊，找來前港隊成員胡肇豪（陳湛文 飾）執教，球隊面臨與富豪（陳輝虹 飾）孫仔的精英隊伍對決，希文決定要用她的下半場去改寫小孩的上半場！