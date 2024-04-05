熱門搜尋:
七人欖球 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 華富邨重建 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-04-05 10:20:00

七人欖球｜新西蘭球迷來港入場料消費2萬元　帶動大球場附近酒吧生意

分享：
七人欖球｜新西蘭球迷來港入場料消費2萬元　帶動大球場附近酒吧生意

七人欖球｜新西蘭球迷來港入場料消費2萬元　帶動大球場附近酒吧生意

一連3日的香港國際七人欖球賽（Hong Kong Sevens），今日起在香港大球場開鑼，在銅鑼灣售賣七欖賽事周邊產品的店舖，有不少外國旅客到場購買。來自新西蘭的遊客表示，專程來港觀賽，預計逗留4至5天，連同酒店、飲食及購物等消費約2萬元。他表示，今次是疫情後再次訪港，觀賽後會到酒吧消遣。

有與家人一同訪港的泰國遊客表示，多次為七人欖球賽事來港，對上一次是疫情前，形容對香港觀感很好，今次會逗留約4天，又希望每年也來香港觀看七欖賽事。

客人多來自亞洲、澳洲、美國及歐洲

有店舖指出，近兩星期來自海外的顧客增加，銷售有輕微上升，對整體情況樂觀。他觀察到今年較多客人來自亞洲、澳洲、美國及歐洲，相信與疫後愈來愈多遊客訪港有關，售賣的欖球衣及特色設計的欖球紀念品賣得特別好。 賽事亦帶動大球場附近酒吧的生意。到酒吧消遣的英國球迷說，預計會在酒吧消費數千元，形容即使香港的消費較高，仍然無阻來港觀賽的意欲。

近大球場酒吧生意額或多四至五成

酒吧營運經理關小姐表示，周末訂座比平日多，酒吧入貨量已經增加兩成，以應付增加的客流。 香港酒吧業協主席錢雋永相信，在銅鑼灣、灣仔及中環一帶的酒吧生意會比平日多兩至三成，預料鄰近香港大球場的酒吧，生意額或多四至五成。

原文刊登於 香港電台

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受