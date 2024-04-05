一連3日的香港國際七人欖球賽（Hong Kong Sevens），今日起在香港大球場開鑼，在銅鑼灣售賣七欖賽事周邊產品的店舖，有不少外國旅客到場購買。來自新西蘭的遊客表示，專程來港觀賽，預計逗留4至5天，連同酒店、飲食及購物等消費約2萬元。他表示，今次是疫情後再次訪港，觀賽後會到酒吧消遣。
有與家人一同訪港的泰國遊客表示，多次為七人欖球賽事來港，對上一次是疫情前，形容對香港觀感很好，今次會逗留約4天，又希望每年也來香港觀看七欖賽事。
客人多來自亞洲、澳洲、美國及歐洲
有店舖指出，近兩星期來自海外的顧客增加，銷售有輕微上升，對整體情況樂觀。他觀察到今年較多客人來自亞洲、澳洲、美國及歐洲，相信與疫後愈來愈多遊客訪港有關，售賣的欖球衣及特色設計的欖球紀念品賣得特別好。 賽事亦帶動大球場附近酒吧的生意。到酒吧消遣的英國球迷說，預計會在酒吧消費數千元，形容即使香港的消費較高，仍然無阻來港觀賽的意欲。
近大球場酒吧生意額或多四至五成
酒吧營運經理關小姐表示，周末訂座比平日多，酒吧入貨量已經增加兩成，以應付增加的客流。 香港酒吧業協主席錢雋永相信，在銅鑼灣、灣仔及中環一帶的酒吧生意會比平日多兩至三成，預料鄰近香港大球場的酒吧，生意額或多四至五成。
原文刊登於 香港電台