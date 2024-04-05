一連3日的香港國際七人欖球賽（Hong Kong Sevens），今日起在香港大球場開鑼，在銅鑼灣售賣七欖賽事周邊產品的店舖，有不少外國旅客到場購買。來自新西蘭的遊客表示，專程來港觀賽，預計逗留4至5天，連同酒店、飲食及購物等消費約2萬元。他表示，今次是疫情後再次訪港，觀賽後會到酒吧消遣。

有與家人一同訪港的泰國遊客表示，多次為七人欖球賽事來港，對上一次是疫情前，形容對香港觀感很好，今次會逗留約4天，又希望每年也來香港觀看七欖賽事。