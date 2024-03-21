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2024-03-21 17:22:43

世紀暴雨｜筲箕灣耀興道西行線周六重開　城巴77線隧巴606線恢復繞經耀東邨

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耀興道將於3月23日重開一條西行方向的行車線。圖示公共巴士於路段重開前試行。(政府新聞處)

耀興道將於3月23日重開一條西行方向的行車線。圖示公共巴士於路段重開前試行。(政府新聞處)

筲箕灣耀東邨耀明樓對開一段耀興道，因去年9月一場世紀暴雨導致的山泥傾瀉而封閉至今。路政署宣布，該段耀興道經修復和公共巴士試路後，將於周六(23日)上午約5時半重開一條西行方向行車線，並爭取於6月底前全面重開行車線及行人路。

城巴表示，在耀興道重開西行線同日起，現時完全不經耀東邨的77線和過海隧巴606線，來回程將恢復途經耀東邨。其中，兩線會與82S、99、N8和過海隧巴110線一同恢復西行線的原有行車路線和分站，耀東邨耀明樓站除外，至於東行方向因相關行車線仍然封閉，有關路線仍然需要改道。

城巴日前派出巴士到即將重開的耀興道路段試路。(城巴提供) 城巴日前派出巴士到即將重開的耀興道路段試路。(城巴提供)

6條巴士及小巴線恢復行駛原有路線

路政署表示，行經該路段西行方向的6條巴士路線，包括城巴第77、82S、99、N8號線及過海巴士第110及606號線，以及專線小巴第65號線，將全部恢復行駛原有路線，沿路近筲箕灣廣場、東盛苑及耀東商場的巴士站亦會恢復使用，惟耀明樓對出的巴士站仍需繼續暫停使用。至於沿耀興道東行方向的6條巴士，包括城巴第77、99、720X及N8號線及過海巴士第110及606號線，以及專線小巴第50及65路線，則維持現時改道安排，繼續為耀東邨居民提供服務。

耀興道將於3月23日重開一條西行方向的行車線。圖示公共巴士於路段重開前試行。(政府新聞處) 已完成路面修復工程的耀興道相關路段。(政府新聞處) 政府早前在現場利用噴漿混凝土穩定斜坡面，為耀興道上方天然山坡復修工程一部分。(政府新聞處) 政府早前在現場使用大型吊運器械把斜坡面上的大石移除，為耀興道上方天然山坡復修工程一部分。(政府新聞處) 政府早前在現場利用岩釘和噴漿混凝土加固較高位置的石坡面，為耀興道上方天然山坡復修工程一部分。(政府新聞處)

路政署繼續進行餘下斜坡復修

去年9月8日特大暴雨期間，耀興道上方離地面約60至100米的天然山坡發生嚴重山泥傾瀉，大量大石夾雜沙泥被沖至其下的斜坡面及耀興道路面，導致該段位處耀東邨耀明樓對出的行車道需全線臨時封閉。路政署即時安排承建商圍封受影響路段，防止公眾進入封鎖區，其後聯同土力工程處制訂方案為天然山坡進行緊急復修工程。由於有不少大石及沙泥積聚於斜坡上，相關緊急工程無論難度及危險性均相當高，需分階段進行，確保工程人員的安全。路政署於去年12月完成清理路面上的大石及沙泥，以及安裝防護設施後，隨即展開斜坡復修工程，包括使用大型吊運器械把斜坡面上的大石移除、用噴漿混凝土穩定斜坡面，以及用岩釘和噴漿混凝土加固較高位置的石坡面。

路政署會繼續進行餘下的斜坡復修工程，包括在山坡中腰部分的噴漿混凝土表面上安裝金屬護網，以及建造混凝土扶壁和以岩釘加固山坡上的巨型孤石。與此同時，渠務署及水務署亦會爭取盡早完成復修所有損毀的相關地下公共設施。路政署已在路面適當位置放置貨櫃作臨時屏障，保障道路使用者安全。整個復修工程完成後，路政署會進行其餘的路面修復工程，並爭取於今年6月底前全面重開耀興道的行車線及行人路。

▼耀興道去年發生嚴重山泥傾瀉▼

筲箕灣耀興道在去年9月一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉。(資料圖片／陳奕釗攝) 筲箕灣耀興道在去年9月一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉。(資料圖片／陳奕釗攝) 筲箕灣耀興道在去年9月一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉。(資料圖片／陳奕釗攝) 筲箕灣耀興道在去年9月一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉。(資料圖片) 筲箕灣耀興道在去年9月一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉。(資料圖片)
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