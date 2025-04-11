世紀暴雨｜5個水浸黑點將推「涉水綫系統試驗計劃」　提醒駕駛者勿進入水浸路段 (有片)

政府將於5個水浸風險較高的低窪行車路段推行試驗計劃，位於柴灣道迴旋處、黃大仙龍翔道近黃大仙廣場、觀塘道附近的翠屏道西行線、何文田港鐵站對面的漆咸道北，及大埔墟南運路鐵路橋底。涉水綫系統的警示標記設於低窪行車路段，包括路面漆有紅色波浪綫及涉水綫字樣，政府解釋採用現時少用的紅色標記，是為了方便駕駛者與其他一般交通標記作分辨。涉水綫標記旁邊有水位標尺，而行車道旁會豎立標誌牌。當積水觸及或淹沒涉水綫時，表示前方道路最低點的積水深度已達0.3米或以上。

雨季將至，政府將在前年世紀暴雨5個水浸黑點推行「涉水綫系統試驗計劃」，實時監察水浸情況。同時提醒駕駛者前方路段水浸，以減低車輛因水浸損壞，而無法繼續行駛的風險。

呼籲勿衝入水浸路段

政府解釋當積水深度達至0.3米，一般代表浸到私家車的死氣喉，或電動車的電池，令到車輛容易「死火」。所以，屆時會有臨時交通指示防止車輛駛入水浸路段，運輸署亦會因應交通安排發放相關消息，警察在有需要時會到場協助。倘若車輛在實施臨時交通指示前已進入低窪路段，駕駛者應在涉水綫前停車，避免進入水浸路段，同時亮起車輛危險警告燈，並按現場指示駕車離開臨時封閉路段。政府呼籲駕駛者屆時自律，「唔好亂嚟衝入去，當經過水浸路段死火，比停喺涉水綫前風險更大」。

另外，渠務署將於試點路段的最低點設置水位監測設備—內澇監測器，收集實時水位數據。當內澇監測器感測到路面積水水位達0.1米的預警水平，監測系統會即時通報相關政府部門。渠務署和路政署會立刻派遣應變隊伍檢查及清理淤塞渠道，以減低水浸風險。政府承諾會盡快派員到場，隊伍一般在15分鐘至半小時可到達涉事位置。

政府今次斥資70萬元的工程費用，路政署於本月下旬起陸續於試點路段進行工程，相關路段將分階段實施臨時交通安排，有關工作預期下月中旬完成。至於在試驗計劃後會否推展至全港所有水浸黑點，政府只是回應會監察試驗計劃的推行情況，適時檢視成效，再決定下一步計劃。政府亦已在源頭入手，在世紀暴雨後檢視所有水浸成因，共採取120項針對工作，包括興建排水泵站、新排水管道等，希望減少水浸。