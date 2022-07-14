中大研摺紙軟體機械人 冀用於醫療用途

機械人常給人笨重的印象，但其實它們亦可像紙一樣輕。香港中文大學工程學院最近參考「紋身貼紙」，將膠片上的圖案轉印到皮膚表面的概念，利用膠片和磁性顆粒，通過簡單的黏貼及裁剪，研發出一種可在特定磁場下，像摺紙般靈活變形的小型軟體機械人。研發團隊期望這些小型機械人日後能執行環境感測和醫療等任務。

攝：蘇文傑

「摺紙」軟體機械人的平常狀態是一片多邊形的平面，但藉磁力可令平面的軟體機械人如摺紙般轉換成不同立體結構，並作出6種移動模態，包括捲曲、滾動、伸展、爬行、翻身和滑行。

此外，摺紙軟體機械人可以裝上感測溫度、感光線、pH值，甚至吸油、定位、導電等功能的模塊，從而負責不同工作。例如，軟體機械人能夠爬進狹窄的，肉眼觀察不到內部的通道中，利用定位模組和導電模組進行斷路電路的修復。