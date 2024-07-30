中大花400萬換校徽 校董會：管理層誤判 段崇智負責

中大2022年發生換校徽風波，事件引起極大迴響，遭校董會批評未有諮詢，終僅一周便宣布換回舊校徽。中大校董會昨開會討論調查報告，並通過4項決議，包括校長段崇智作為修改校徽項目的最高領導，會為事件負責任。校董會又稱，整個更換校徽項目約花400萬元，惟未有透露段崇智如何為事件負責。
校董會主席查逸超在會議後見傳媒，指會上通過4項決議，包括對大學管理層進行更換校徽項目過程出現誤判，特別是決定繞過校董會，無及時諮詢持份者表示失望；校董會對中大管理層未有充分配合校董會檢討修改校徽項目，表示不能接受；知悉校長段崇智在2022年10月25日校董會會議上，表示作為修改校徽項目的最高領導人，會擔當整體責任；校董會將吸取經驗，做適當措施提升大學管治，避免同類事件重現。
須聘獨立顧問 校方配合欠完善
查逸超指，早於前年的校董會會議，已支持因應更換校徽事件責成大學管理層報告事情的經過；惟至今已19個月，最終須聘請外部獨立顧問，始能了解整件事，時間較長，校方管理層整體配合欠完善。
問及已辭職的段崇智如何為事負責，查逸超回應指辭職與是次負責是兩回事，段崇智表明為事件負責遠早於他決定辭職。至於如何負責任，他稱此屬人事問題，不便透露太多，但校董會將跟進事件。段崇智因出差缺席昨日會議，查逸超指，曾詢問對方能否改期或由他人代替，但段崇智最終無參與會議。
對於聘請新校長的進度，查逸超說，今年年初已成立遴選委員會，過程要絕對保密，他指過程相當順利，冀年底前可公布人選名稱。