中大醫院七成四項目減價 行政總裁︰過往收費高

中文大學醫院於本月起分階段調整收費，首階段共檢視逾1,300項目，包括泌尿外科、眼科、內視鏡、放射診斷及病理科服務，當中逾1,000個項目減價，減幅由2%至雙位數不等，已於本月1日生效。中大醫院承認過往收費高，是次收費調整為貼合病人需要和市場價格；強調不會為控制成本將貨就價，而削減醫生及護士人手，但會在後勤和管理方面縮減人手，有望每年節省逾2千萬元。 中大醫院是一所非牟利、私營教學醫院，由香港中文大學全資擁有，2021年落成啟用。8月履新的中大醫院行政總裁鍾健禮指出，自上任以來聆聽各界對中大醫院的評價，有病人反映住院時出現醫療費用超乎預期的帳單；亦有不少聲音認為醫院收費不合理、與市場價格不符。是次重新檢視醫院收費，是希望在透明、可負擔的前提下作出格價調整以正視病人需求，並提升服務靈活度。

第一階段調整已於本月1日推出，共檢視1,358項目，包括泌尿外科、眼科、內視鏡服務、放射診斷服務及病理科服務等；當中七成四(1,011個項目)減價，減幅由2%至雙位數不等，當中如內視鏡服務︰胃鏡檢查(鎮靜麻醉)包1樽切除息肉或活組織檢查由13,700元減600元至13,100元，減價逾4%。另近二成四(324個項目)凍結價格。另有13項加價，主要涉及化驗服務。 鍾健禮表示，這些項目涉及大部分病人有較高使用量，故預先檢視。第二階段則將涵蓋乳房外科、婦科、骨科及化療服務，將於下月推出。中大醫院指，將繼續檢視其他收費項目，並視乎情況推出下一階段的收費調整。

兩劑預防生蛇針費用減兩成九 中大醫院候任財務總監馬凱雲指出，是次格價調整涵蓋3個範圍，包括醫院收費、定價收費及附加費。醫院大幅下調3種常用疫苗服務價格，包括新一代帶狀疱疹(生蛇)疫苗由6,991元減至4,980元，減幅近兩成九、九合一HPV子宮頸癌疫苗由5,580減至4,600元、減逾一成七，以及呼吸道合胞病毒疫苗由3,080減至2,680元、減近一成三。並下調深切治療及加護病房收費，以及將手術室加收緊急服務及非辦公時間服務的附加費時間，由傍晚6時延後至晚上10時，即在晚上10時前所進行的手術會維持基本手術室收費。

提供更多治療選擇 醫院亦在定價收費中提供更多治療選擇，例如眼科服務在更換人工晶體手術的定價收費中，增設多焦距及散光人工晶體選擇；白內障超聲波晶體乳化術及植入單焦距人工晶體全身麻醉的單眼收費亦由20,060減至19,840元、手術局部麻醉則由23,420減至23,380元。 馬凱雲指出，是次全面檢視收費，經過更審慎的實際手術或治療項目成本計算。就13個項目提高價格，包括3項泌尿外科手術，如包皮環切除日間手術(全身麻醉)由29,620元加至3.3萬元。他補充，價格調整安排中除分析成本外，亦包含與市場價格對比，故定價不會偏離市場。