中秋節2024｜今晚見「超級月亮」攻略　即睇月出/月上中天/滿月時間(更新)

【9月17日更新】 今日(17日)就是一年一度的中秋佳節。天文台指若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的「超級月亮」，而且還會在月亮旁邊有肉眼可見的土星。為方便市民賞月，《am730》整合天文台列出2024年中秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間。其中，「上中天」是月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。

中秋節2024｜太空館9.14舉行網上活動分享賞月錦囊

天文台表示雖然今年滿月會在中秋節翌日早上出現，但月球也會在中秋節和翌日運行至「近地點」(即最接近地球的位置)附近，過程中最短距離約只有357 400公里，屆時肉眼所見的月亮，其直徑與當月球和地球的距離是在平均值時相比，在視覺上會增約7%。

另外，滿月之時，南美洲、北美洲大部分地區、歐洲、非洲、亞洲西部等地亦將出現月偏食，但未可在香港見到。

有關中秋節期間的最新天氣情況及天文觀測條件，市民可分別參考香港天文台的「九天天氣預報」網頁及「天文觀測天氣資訊」網頁，以便安排賞月活動。香港太空館亦會在9月14日舉行網上活動分享賞月錦囊，並介紹「土星合月」的天文現象。