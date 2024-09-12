六合彩中秋金多寶｜9.17攪珠一注獨中袋8000萬　即睇4個最旺號碼(附十大幸運投注站)

馬會表示，今年六合彩中秋金多寶將於下周二(17日)舉行，今期攪珠將有5,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。中秋金多寶將於今晚(12日)攪珠後可供投注，截止售票時間為攪珠日(17日)晚上9時15分。

六合彩中秋金多寶 ｜ 4個號碼特別旺 中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，共舉行過38次，是歷史最悠久的金多寶。據馬會統計，中秋金多寶歷年來攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，分別攪出過10次；其次是「12」號及「40」號，分別被攪出9次。

7號、15號；攪出次數為10次

12號 、40 號； 攪出次數為9 次 六合彩中秋金多寶 ｜ 幸運兒多以複式購票 另外，馬會指今年5個金多寶中，有4位幸運兒以複式獎券中頭獎，詳情如下： 攪珠日期｜金多寶｜頭獎彩票購票方式 30/07/2024｜暑期金多寶｜9個號碼複式運財獎券(半注)、5膽拖4腳自選獎券(半注)

09/06/2024 ｜ 端午金多寶｜無人中

30/03/2024 ｜ 復活節 金多寶｜9個號碼複式運財獎券(半注)

14/02/2024 ｜ 新春 金多寶12個號碼複式運財獎券(1注)、8個號碼複式運財獎券(半注)

03/01/2024 ｜新年金多寶｜無人中 ​​​​​馬會的貼士指，若顧客有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。

六合彩中秋金多寶｜中環士丹利街屬最幸運投注站 根據馬會網站的統計，截至今年4月4日，中環士丹利街仍然是最幸運投注站，共攪出頭獎47次；其次是屯門市廣場，共44次，荃灣青山道及尖沙咀漢口道則分別有40次及39次。中秋金多寶將於今晚(12日)攪珠後可供投注，截止售票時間為攪珠日(17日)晚上9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行，無綫TVB Plus(82台)將直播。