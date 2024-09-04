中秋節2024｜9.17賞月攻略　即睇月出/月上中天/滿月時間

今年中秋節是9月17日，距今尚餘不足兩星期。天文台今(4日)表示若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的「超級月亮」，而且還會在月亮旁邊有肉眼可見的土星。為方便市民賞月，《am730》整合天文台列出2024年中秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間。其中，「上中天」是月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。

中秋節2024｜ 9 月16日(星期一)中秋節前夕 月出時間：下午5時17分

上中天(仰角54度)：下午11時05分

月落時間：翌晨4時57分 中秋節2024｜ 9 月17日(星期二)中秋節 月出時間：下午5時58分

上中天(仰角61度)：下午11時57分

月落時間：翌晨6時02分 中秋節2024｜ 9 月18日(星期三)中秋節翌日 滿月(這時月球在香港地平線以下)：上午10時34分

月出時間：下午6時37分

上中天(仰角69度)：翌晨0時48分

月落時間：翌晨7時07分 中秋節2024｜太空館9.14舉行網上活動分享賞月錦囊 天文台表示雖然今年滿月會在中秋節翌日早上出現，但月球也會在中秋節和翌日運行至「近地點」(即最接近地球的位置)附近，過程中最短距離約只有357 400公里，屆時肉眼所見的月亮，其直徑與當月球和地球的距離是在平均值時相比，在視覺上會增約7%。