二元乘車優惠｜曾俊華對門檻降至60歲有很大保留　籲千億財赤下「係時候要做嘢」

二元乘車優惠的政府檢討工作仍在進行，當局早前表明無意取消計劃或改變現時受惠的組群。前財政司司長曾俊華表示，這項計劃可鼓勵長者多外出活動，是一項德政，但對於受惠人士年齡下限從65歲降至60歲有很大保留，直言這會使政府相關開支大幅增加，估計今個財政年度計劃涉及的開支會颷升到超過60億元，又指避談問題就當問題不存在是自欺欺人。

曾俊華任職財政司司長期間，政府推出65歲起才受惠的二元乘車優惠計劃。他今日在社交網站表示，2022年調低受惠年齡至60歲後，除會大幅增加政府開支，亦與本港一貫65歲為可以領取長者福利的年齡不一致。他估計今個財政年度60億元的相關開支當中，60至64歲的受眾已經佔三分之一，「呢條數，一啲都唔細。」

本港人均壽命愈來愈長，曾俊華指前年男士和女士的人均壽命，分別為82.5歲和88.1歲，質疑社會是否有能力長遠承擔60歲開始受惠的二元乘車優惠，又說香港作為全球人均壽命最高的地方之一，「我哋係咪可以避而不談呢？」他甚至認為，本港應該要開始討論是否應提高65歲退休年齡。

政策同時催生銀髮就業市場

3間專營巴士公司今日起加價，曾俊華稱對長途車乘客而言，一程車加1至2元也是一種負擔，又指二元乘車優惠計劃若不檢討而公共交通工具不斷加價，政府補貼的增幅亦會相當驚人，籲面對千億財赤下「係時候要做嘢」，惟相信如果就這項政策作出任何修改，一定會引起很大反彈。不過，曾俊華就提到二元乘車優惠同時有助大幅減少隱蔽長者，不少長者利用車費特平的優勢，從事一些運送和速遞工作，乘車穿梭不同地方和車站交收，形容這催生了一個銀髮就業市場。